Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля уже здесь.

Мы должны быть осторожны и уважать независимость каждого.

Овен

21 марта – 19 апреля

Забота о рутинных обязанностях по дому может иметь для вас сегодня более высокий духовный смысл. Вы можете осознавать тонкую энергию вашего пространства, как в фэн-шуй, даже если это не то, с чем вы знакомы. Несмотря ни на что, просто старайтесь, чтобы процесс уборки был настолько увлекательным, насколько это возможно. Применение креативности к своей задаче может помочь вам превратить свое жилище в истинное отражение вашей личности, давая вам основу, на которой вы сможете сиять.

Телец

20 апреля-20 мая

Друзья могут быть щедры к вам сейчас, и вы можете чувствовать себя понятыми, когда разговариваете с ними. Вы можете не думать, что ваши разговоры можно классифицировать как опыт заботы, поскольку они не обязательно источают сладкую сентиментальность. Однако, если более активный и веселый стиль общения оставляет у вас ощущение заботы, то «забота» может быть справедливым термином для того, что произошло. Понимание этого может помочь вам усовершенствовать свой собственный подход к удовлетворению потребностей других, когда придет ваша очередь сделать это.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Люди, занимающие руководящие должности, могут казаться непроницаемыми, но иногда они требуют больше заботы, чем кто-либо другой. Вы можете оказаться участником такой динамики сегодня. Даже если вам неловко, что ваш начальник или родитель относится к вам так, будто вы несете за них ответственность, вы можете получить финансовое вознаграждение за свой труд. Возможно, то, чего они от вас хотят, не так уж неразумно, как кажется; прежде чем жаловаться, спросите себя, вы ли тот, кто ждет, чтобы о вас заботились.

Рак

21 июня-22 июля

Деньги и другие ресурсы могут показаться магнитом притянутыми к вам в это время. Помогает то, что вы можете хорошо изложить свою позицию, если это необходимо, особенно потому, что ваш способ нахождения вещей может быть более креативным, чем обычно. Вы также можете быть в состоянии поддерживать хороший баланс между деталями и всей ситуацией, гарантируя, что вы не пропустите лес за деревьями. Это делает все, что вы предлагаете, звучащим правдоподобно, поэтому это хорошее время, чтобы представить свои идеи другим.

Лев

23 июля – 22 августа

Обаяние может смягчить почти любой агрессивный подход, и в настоящее время у вас есть личный магнетизм, чтобы попытаться это осуществить. Чтобы получить максимальный положительный эффект от этой силы, вам, возможно, придется обратить часть ее внутрь и изучить свои собственные скрытые блоки или чувствительности, особенно в отношении денег. С этим знанием вы, вероятно, сможете подойти к потенциальному благодетелю с большей уверенностью, чем обычно. Это может пойти вам на пользу — не эксплуататорским путем, а таким образом, который приведет к взаимовыгодному сотрудничеству.

Дева

23 августа – 22 сентября

Ваш радар для тонких вещей активен в данный момент, и вы можете использовать его, чтобы найти сокровища, которые скрываются на виду. Одно место, где можно поискать, — это ваша расширенная социальная сеть — друг или знакомый, которого вы не очень хорошо знаете или с которым давно не общались, может оказаться тем, с кем вы хотели бы развивать более близкие отношения. Ищите подсказки, что этот человек заботится о вас как о личности, потому что вам может понадобиться больше этого позитива в вашей жизни.

Весы

23 сентября – 22 октября

В это время вы можете обнаружить, что продвигаетесь по карьерной лестнице, и удача может быть не единственным, что движет вас вперед. Ваша чувствительность к тонкостям и внимание к деталям могут помочь вам преуспеть в рутинных задачах вашей работы. Хотя вы можете беспокоиться о том, что повышение или признание вызовет зависть у других, ваши коллеги могут восхищаться вашей компетентностью и воспринимать ее лучше, чем вы думаете. Вы имеете полное право наслаждаться своими достижениями со вкусом.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете общаться с другими так, чтобы и осознавать общую картину, и выражать свое личное творчество. Даже если вы думаете только о том, чтобы развлечься в этот момент, вы никогда не знаете, кто слушает и замечает ваши навыки — профессиональная возможность может возникнуть из такой случайной встречи. Вы можете не предвидеть детали, но вы можете подготовиться, думая в целом о том, как вы хотите себя чувствовать на своей следующей работе.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Вы можете получить наследство какого-то рода, даже если не ожидаете никаких денег или реликвий. Например, сложная история может дать вам такие дары, как стойкость и сила. Каким бы ни был ваш фундамент, вы можете положиться на него в этот момент, чтобы он двигал вас вперед. Ваш поиск смысла сейчас также в огне, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы превратить историю своего происхождения в вдохновляющее повествование и позволить ему подпитывать вас.

Козерог

22 декабря – 19 января

Общение в близких отношениях может пойти вам на пользу сейчас, потому что вы более способны видеть общую картину. Вы можете использовать этот навык, чтобы решить вопрос общих денег или имущества, который стал запутанным. Просто убедитесь, что стратегия, которую вы используете, чтобы получить то, что вы хотите, не блокирует ваш путь к желаемым результатам. Работа с другим вовлеченным лицом может помочь вам обоим найти решение, которое будет креативным и сосредоточенным на ваших общих целях.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня у вас может возникнуть соблазн проявить финансовую щедрость по отношению к кому-то другому. Это может помочь вашим отношениям с ними, но постарайтесь осознать свои мотивы. Если вы действуете неосознанно, вы можете показаться слишком настойчивым, что заставит другого человека почувствовать себя некомфортно. По крайней мере, в своем уме четко поймите, чего вы надеетесь добиться этим подарком. Пока вы не пытаетесь манипулировать другим человеком или сделать его своим должником на неопределенный срок, будьте настолько щедры, насколько хотите!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вы можете чувствовать себя очень хорошо, что вдохновляет вас распространять этот позитив на других людей в вашей жизни. Конечно, то, что заставляет других чувствовать себя хорошо, не обязательно то же самое, что вы находите удовлетворяющим. Как вы можете обнаружить сегодня, настоящая любовь к другому человеку требует признания его уникальных, индивидуальных потребностей. У вас может быть особый дар доставлять физические удовольствия прямо сейчас, например, еду или массаж, поэтому используйте свою чувствительность, чтобы определить, что будет наиболее желанным.

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