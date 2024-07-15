В Одесской области работники ДБР разоблачили правоохранителя, который зарабатывал на переправке уклонистов в Молдову.

При содействии СБУ и Госпогранслужбы было установлено, что правоохранитель из Одесской области организовал нелегальный бизнес по переправке военнообязанных через границу. Об этом информируют в ДБР .

В марте 2023 года он предложил своему знакомому приобщиться к этому "бизнесу". Тот, в свою очередь, искал клиентов в Сумской и Харьковской областях, договаривался об оплате и привозил их в Одесскую область. Затем мужчин доставляли к границе с Молдовой, где правоохранитель инструктировал их, как обойти пункты пропуска.

За свои услуги они брали 2,5 тысяч долларов США, а некоторым даже делали скидку до 1,5 тысяч долларов США.

Правоохранителями были задокументированы три случая переправки военнообязанных через границу. Все попытки закончились задержанием уклонян пограничниками.

Правоохранителю объявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Сообщником занимаются правоохранители Сумщины. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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