В сети распространяется видео, где сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в общественном транспорте Одессы. На этот раз, в трамвае женщины встали на защиту одессита, окруженного военными.

Об этом сообщает Новости.LIVE , ссылаясь на пользователей соцсетей.

Инцидент в трамвае

Сотрудники ТЦК и СП вместе с полицейскими вошли в вагон трамвая, чтобы проверить документы военнообязанных пассажиров. В тот момент в трамвае находились одесситы призывного возраста, которые военные попросили предоставить соответствующие справки.

"Мажоров ловите, чего вы простаков хватаете?" — возмутилась одна из пассажирок.

Автор видео также зафиксировала, как военнослужащие вместе с правоохранителями останавливают автомобили для проверки документов. Пассажиры выразили свое недовольство подобными действиями.

"Документы проверяют, каждый автомобиль останавливают. Мужчинам нельзя сюда...", — отметила другая женщина.

Ранее Politeka также писала о ситуации, когда мужчина категорически отказался от мобилизации, потому что его "бусом привезли в ТЦК". Произошло это на Хмельнитчине. По сведениям суда, мужчина получил повестку в мае 2023 года, но не явился в территориальный военный комиссариат (ТЦК) и уклонялся от мобилизации. Суд наказал этого мужчину.

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