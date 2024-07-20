Такой рецепт маринованной капусты на зиму не только простой, но и очень необычный, поэтому его обязательно следует приготовить и порадовать родных и друзей.

Как приготовить маринованную капусту новым, необычным способом показала и рассказала фудблогерка Мария Макарчук.

«Капуста с соусом сацебели или другим томатным соусом в банках получается очень вкусной, сочной и нежной. Обязательно попробуйте сделать такую ​​заготовку на зиму, вы не пожалеете!», - заверила Мария на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления такой капусты понадобятся следующие ингредиенты: вода 2.5 л, томатный соус 500 мл, соль 4 ст. л., уксус 9% 300 мл, сахар 400г, лавровый лист, перец горошком, лук.

Хрустящая маринованная капуста на зиму.

На дно банки выкладываем несколько кусочков лука. Капусту хозяйка нарезала достаточно большими кусочками и плотно выложила.

Также кулинар добавила в банку лавровый листик и перец горошком.

Теперь готовим маринад.

«Данного маринада хватает на шесть литровых банок. Я сегодня использую сацебели, но очень вкусно и с кетчупом. Здесь уже как каждому нравится», - рассказала фудблогер, добавляя в воду сахар, уксус, томатный соус.

Хрустящая маринованная капуста на зиму.

Маринад заливаем в капусту, прикрываем крышками и стерилизуем.

«С момента закипания молодую капусту – 20 минут, а средних и поздних сортов – 30, 35 минут в литровой банке», - сообщила Мария.

Капусту закручиваем, даем остыть и через некоторое время можно наслаждаться!

Хрустящая маринованная капуста на зиму.

В комментариях к рецепту некоторые подписчики на страницу Марии заверили, что это действительно вкусный рецепт маринованной капусты, которая получается еще и очень хрустящей.

«Я так делала и, поверьте – это очень вкусно»,

«Очень вкусно»,

Последние новости Украины:

Клопотенко усовершенствовал рецепт маринованных огурцов: по-другому больше не будете готовить.

Рецепт пикантных маринованных овощей на зиму.

С маринованным луком: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт оригинального салата.