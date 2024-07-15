В Винницкой области мужчину не приняли в пять воинских частей, поскольку он являлся к ним пьяным и жаловался на проблемы со здоровьем.

Об этом сообщается в приговоре Чечельницкого районного суда Винницкой области. По данным суда, мужчину 31 марта 2023 года сочли годным к мобилизации. В январе 2024 он должен был прибыть в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На судебном заседании мужчина подтвердил, что ему действительно пытались вручить повестку, когда он находился в нетрезвом состоянии.

"Он отказался получать повестку и не явился в ТЦК, аргументируя это тем, что уже получал боевые повестки около пяти раз и посещал разные воинские части, однако его не брали на службу из-за больной руки", - говорится в объяснении суда.

Мужчина добавил, что тратил деньги матери на поездки, поскольку у него своих денег не было. Ему говорили пройти медицинскую комиссию еще раз, но сейчас у него нет возможности это сделать из-за отсутствия средств на поездку в Винницу, как у него, так и у матери. Говорил, что он не уклоняется от мобилизации, но тоже не имеет возможности бесплатно ездить.

Работники ТЦК подтвердили, что воинские части отказывались принимать мужчину на службу из-за алкогольного состояния и жалоб на здоровье. Ему предлагали повторно пройти медицинскую комиссию, но отказался.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 2 года испытательного срока.

Источник: ТСН

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