В Николаеве в 2024 году из-за неуплаты коммунальных услуг людям блокируют банковские счета по решению Государственной исполнительной службы. Специалисты коммунальных предприятий города объяснили , сколько денег задолжали жители и за какие услуги.

Начальник абонентского отдела "Николаевводоканала" Наталья Боровик сообщила, что по состоянию на 11 июля долг жителей перед предприятием составляет 240 миллионов гривен. По ее словам, исполнительные листы выдаются потребителям, которые не выходят на связь и имеют долг более тысячи гривен.

"Абоненты платят, но медленно, и значительная часть долгов накопилась еще до войны. Мы предлагаем заключать договоры реструктуризации для тех, кто не может одновременно погасить всю задолженность. Если есть возможность, пожалуйста, платите", - сказала Наталья Боровик. Начальник юридического отдела "Николаевводоканала" Виталий Потапов пояснил, что блокирование карт происходит по решению Государственной исполнительной службы после представления исполнительных писем.

"В настоящее время открыто чуть более трех тысяч исполнительных производств на сумму около 25 миллионов гривен", - отметил Виталий Потапов. "Еще около двух тысяч заявлений по взысканию задолженности на сумму около 20-22 миллионов гривен находятся в судебном разбирательстве".

Согласно Роману Кудрявцеву, начальнику отдела по работе с задолженностью "Николаевоблтеплоэнерго", долг перед предприятием превышает 259 миллионов гривен. Долг за отопительный сезон 2023-2024 годов составляет примерно 109 миллионов гривен. В 2023 году предприятие заблокировало 1500 банковских счетов.

"В 2024 году уже открыто 943 исполнительных производства, по которым вынесены постановления об аресте движимого и недвижимого имущества, всех счетов и карточек", - добавил Роман Кудрявцев.

Местная жительница Татьяна считает, что все должны платить за коммунальные услуги, даже выехавшие за границу.

"Если я это делаю, почему другие не могут? Нам постоянно выплачивают пенсию. Если получаете деньги на карточку, тратьте их пропорционально. Реструктуризация долгов была и сейчас возможна. Вы ведь не в пустыне живете", - сказала Татьяна. Житель Николаева Виктор жалуется на низкую пенсию, из-за чего нет возможности платить за коммунальные услуги.

"Я работал 50 лет, получаю три тысячи гривен. Как платить? Плачу по три-четыре тысячи, понимаете, если человек получает три тысячи, то он только за коммуналку платит и все", - рассказал Виктор.

Статья 257 Гражданского кодекса Украины разрешает коммунальным предприятиям подать иск после трех лет неуплаты за услуги.

Юрист Дмитрий Слободянюк объяснил, что арест на банковские счета может налагаться двумя способами: по судебному приказу или исполнительному листу на основании решения суда.

"Система автоматизирована. Исполнитель открывает производство, видит все счета должника и может отправить электронное сообщение в банк, блокирующий соответствующие счета", - отметил юрист. "Это эффективный инструмент, ведь блокировка карточных счетов заставляет должника урегулировать ситуацию".

В 2024 году количество случаев неуплаты коммунальных услуг возросло из-за выезда людей из города и начисления денег по средним показателям. Если не согласны с судебным приказом, можно подать заявление в суд и обжаловать решение, добавил Дмитрий Слободянюк.

Источник: Общественное Николаев

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