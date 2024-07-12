В Белгород-Днестровском в ТЦК и СП пришли женщина и мужчина на инвалидной коляске, чтобы потребовать увольнения одного из призывников. Однако вместо решения вопроса военные сбили обеих с ног.
Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает издание Новости Live .
"Вам же звонили из полиции, почему вы его не выпускаете? У него завтра суд, он болен", - обратился мужчина в коляске.
В это время с территории заведения вышли люди, а ворота сразу же закрылись. Женщина пыталась войти, чтобы поговорить с начальником ТЦК, но военные ее не пустили и стали выталкивать силой.
"Не толкайте меня! Дайте мне поговорить с начальником!" – кричала она.
Один из работников ТЦК и СП начал закрывать ворота. Когда женщина снова попыталась войти, он толкнул ее сильнее, из-за чего она упала и свергла своего мужа в инвалидной коляске.
"Посмотрите, что делается! Женщину выбросили, меня из коляски — выкинули! Совсем уже сошли с ума, ужас..." — прокомментировал мужчина.
военных Позже возле этого же ТЦК и СП один из военных разозлился, начал кричать и пытался ударить своих коллег. Пять человек скрутили его и отвели за металлический забор. Причина такого поведения неизвестна.
"Да здесь все контужены, женщина, вы понимаете? Все здесь контужены, да их не списывают. Я с инвалидностью, я знаю, о чем говорю. Вы ведь адекватный человек: идите к врачам, которые говорят, что он здоров. Знаете, что такое ВЛК? Они после ВЛК приходят и говорят, что признаны здоровыми, - ответил на возмущение местной жительницы другой сотрудник ТЦК и СП.
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