В Одесской области произошел конфликт между женщиной и мужчиной на инвалидной коляске и представителями ТЦК.

В Белгород-Днестровском в ТЦК и СП пришли женщина и мужчина на инвалидной коляске, чтобы потребовать увольнения одного из призывников. Однако вместо решения вопроса военные сбили обеих с ног.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает издание Новости Live .

"Вам же звонили из полиции, почему вы его не выпускаете? У него завтра суд, он болен", - обратился мужчина в коляске.

В это время с территории заведения вышли люди, а ворота сразу же закрылись. Женщина пыталась войти, чтобы поговорить с начальником ТЦК, но военные ее не пустили и стали выталкивать силой.

"Не толкайте меня! Дайте мне поговорить с начальником!" – кричала она.

Один из работников ТЦК и СП начал закрывать ворота. Когда женщина снова попыталась войти, он толкнул ее сильнее, из-за чего она упала и свергла своего мужа в инвалидной коляске.

"Посмотрите, что делается! Женщину выбросили, меня из коляски — выкинули! Совсем уже сошли с ума, ужас..." — прокомментировал мужчина.

военных Позже возле этого же ТЦК и СП один из военных разозлился, начал кричать и пытался ударить своих коллег. Пять человек скрутили его и отвели за металлический забор. Причина такого поведения неизвестна.

"Да здесь все контужены, женщина, вы понимаете? Все здесь контужены, да их не списывают. Я с инвалидностью, я знаю, о чем говорю. Вы ведь адекватный человек: идите к врачам, которые говорят, что он здоров. Знаете, что такое ВЛК? Они после ВЛК приходят и говорят, что признаны здоровыми, - ответил на возмущение местной жительницы другой сотрудник ТЦК и СП.

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