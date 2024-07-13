В ПФУ рассказали, кто может подать заявление о назначении льгот вместо ветерана.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) упростил процедуру назначения льгот для ветеранов войны, позволив членам их семей подавать заявления от их имени. Эта новая инициатива, которая является частью экспериментального проекта по оптимизации социальных услуг, направлена ​​на облегчение доступа к льготам наиболее нуждающимся.

Кто может подать заявление вместо ветерана

Согласно информации от прессслужбы ПФУ, заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут подавать следующие члены его семьи:

муж или жена ветерана,

нетрудоспособные родители ветерана,

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы,

лица, проживающие вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживают за ней, при условии, что лицо с инвалидностью не состоит в браке.

Упрощенная процедура

В рамках экспериментального проекта введена упрощенная процедура подачи заявления на назначение льгот. Теперь вместо двух отдельных заявлений – на взятие на учет и предоставление льгот – подается одно упрощенное заявление. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для оформления льгот, делая процесс более удобным для заявителей.

ПФУ предлагает несколько способов подачи заявления, чтобы максимально упростить доступ к услугам:

через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, а также через центры предоставления административных услуг (ЦНАП),

отправить по почте,

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через платформу "Действие".

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