Украинским переселенцам рассказали, почему им задерживают выплаты и как это может быть решено.

Социальные выплаты в Украине могут задерживаться из-за приоритета финансирования военных расходов. Несмотря на это, средства на выплаты предусмотрены бюджетом и обязательно будут выплачены. Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) производятся в два этапа: после 15-го и после 28-го числа каждого месяца.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию Mind пояснила, что Казначейство в первую очередь финансирует военные нужды, являющиеся приоритетом во время войны.

Это означает, что социальные выплаты могут задерживаться, поскольку они находятся на втором месте по приоритетности. "Могут быть задержки, ведь в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них на втором уровне стоят социальные", - отметила Жолнович.

Хотя возможны задержки, министр заверила, что социальные издержки обязательно будут возмещены, ведь эти средства заложены в бюджете. Однако несистемность поступления средств может вызвать некоторые задержки. "До сегодняшнего дня мы почти избегали этого - лишь иногда случались единичные случаи, когда плановые платежи задерживались на несколько дней," - добавила она.

Процесс начисления пособия для ВПЛ

Пособие на проживание для ВПЛ осуществляется в два этапа:

Первый выплатный период – после 15 числа. Второй выплатный период – после 28 числа.

Таким образом, все, кто не получил пособие в первой половине месяца, должны получить его до конца месяца. Это позволяет правительству более эффективно распределять средства и избегать массовых задержек.

Что делать в случае задержки выплат

Если деньги уже должны поступить на карту, но их до сих пор нет, можно обратиться в соответствующие службы:

Минреинтеграция (номер горячей линии 15-48)

Офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39)

Свой ЦНАП и управление соцзащиты

В июне Минреинтеграции сообщило, что увеличилось количество обращений от ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня. После этого Минсоцполитики заверило, что все, кто не получил деньги в первом выплатном периоде, получат их до конца месяца.

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