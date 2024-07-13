В Украине теперь запрещен подъем на Пип Иван и еще более 20 туристических маршрутов.

В Зеленской и Белоберезской общинах Верховинского района пограничники установили новые временные ограничения. В частности, запрещены посещения гор Пип Иван и Бребенескул, а также других популярных туристических маршрутов.

Это указано в приложениях к приказу начальника 31 пограничного отряда Николая Романчука, который вступил в силу 23 мая, а список запретов обнародован 10 июля.

Согласно этому приказу, в Верховинском районе запрещено посещение таких туристических маршрутов: урочища Погорелец, Гаджины, Подороватого, Венгерских Скал, долины Кринта, Луковицы, Широкой и Веснерки, гор Чивчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенес , Малая Говерла, Брескул, Кострич, Явирник, Попадя, Масный Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пневье, озера Маричейка и Кривопольского перевала.

Также введены ограничения на въезд в 5-километровую пограничную полосу, для которого необходимо разрешение ГНСУ. В этой зоне запрещено движение транспорта во время комендантского часа, за исключением тех, кто едет за границу, и водителей грузовиков, занимающихся мультимодальными перевозками.

В приграничной зоне запрещается остановка транспорта более чем на 20 минут, если это не связано с техническими неисправностями, а также остановки на обочинах дорог, не являющихся официальными стоянками (кроме транспорта местных жителей). Запрещено ездить по дорогам, которые не внесены в реестр автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Водителям запрещено ввозить в пограничную зону или вывозить из нее лиц без разрешений ГНСУ. Также запрещена охота, использование приборов ночного видения, радиостанций и управление БПЛА.

Дополнительные ограничения не распространяются на работников государственных органов, местного самоуправления, правоохранителей, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, работников коммунальных служб и медиков скорой помощи.

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