Этот соус получается невероятно вкусным, легким и свежим, а также, в отличие от майонеза, он малокалорийный, поэтому не навредит фигуре.

В этот раз шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкуснейший греческий соус дзадзики.

"Это популярный греческий соус, который подается как дип или как гарнир к разным блюдам", – объяснил шеф-повар.

Соус дзадзики очень легкий и прекрасно подходит к любым блюдам: к салатам и запеченным овощам, к мясу на гриле (шашлыку или кебабу), к рыбе, к пите (хлебу).

Для приготовления соуса дзадзики нам понадобятся следующие ингредиенты:

греческий йогурт – 500 г

огурец – 1 большой

чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)

сок и цедра половинки лимона

укроп – 3 веточки

мята - 2 веточки (можно и без нее)

соль – 3 г

перец молотый – 1 г

сахар - щепотка

масло оливковое – 20 г

Огурец натираем на крупной терке и отжимаем от лишней воды, но не очень сильно, он должен остаться сочным внутри.

К огурцу добавляем греческий йогурт, мелко нарезанный укроп и мяту, натертый чеснок, лимонный сок и цедру, соль, перец, сахар, оливковое масло и все перемешиваем до однородности. Если йогурт слишком густой, то можно добавить немного сока, выжатого из огурцов.

Перед подачей, чтобы соус имел более насыщенный вкус, в него можно добавить еще немного оливкового масла.

"Этот классический греческий соус легко готовится и станет вашим фаворитом с первого раза, а еще прекрасным дополнением к вашему столу", – добавил шеф-повар.

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