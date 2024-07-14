В этот раз шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкуснейший греческий соус дзадзики.
"Это популярный греческий соус, который подается как дип или как гарнир к разным блюдам", – объяснил шеф-повар.
Соус дзадзики очень легкий и прекрасно подходит к любым блюдам: к салатам и запеченным овощам, к мясу на гриле (шашлыку или кебабу), к рыбе, к пите (хлебу).
Для приготовления соуса дзадзики нам понадобятся следующие ингредиенты:
- греческий йогурт – 500 г
- огурец – 1 большой
- чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)
- сок и цедра половинки лимона
- укроп – 3 веточки
- мята - 2 веточки (можно и без нее)
- соль – 3 г
- перец молотый – 1 г
- сахар - щепотка
- масло оливковое – 20 г
Огурец натираем на крупной терке и отжимаем от лишней воды, но не очень сильно, он должен остаться сочным внутри.
К огурцу добавляем греческий йогурт, мелко нарезанный укроп и мяту, натертый чеснок, лимонный сок и цедру, соль, перец, сахар, оливковое масло и все перемешиваем до однородности. Если йогурт слишком густой, то можно добавить немного сока, выжатого из огурцов.
Перед подачей, чтобы соус имел более насыщенный вкус, в него можно добавить еще немного оливкового масла.
"Этот классический греческий соус легко готовится и станет вашим фаворитом с первого раза, а еще прекрасным дополнением к вашему столу", – добавил шеф-повар.
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