Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 14 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 14 июля.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 14 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Будь внимателен, Овен. Конечно, ты прав *большую* часть времени, но у Вселенной все еще есть вещи, которым она пытается тебя научить.

Важно, чтобы вы были готовы (хотя бы немного) прислушаться и услышать то, что вы, возможно, знали, но не принимали из-за своего упрямства.

Это пиковое время для духовного просветления, маленький Рам. И чем раньше ты позволишь себе успокоиться и прислушаться к своему внутреннему голосу, тем быстрее ты сможешь получить загрузку информации.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Императрица

Вы по природе творец. Будь то создание вещей своими руками или проявление ситуаций силой своего желания и разума.

Не недооценивайте силу своих умственных способностей, смелости и способностей, Телец. Даже когда кажется, что все, что вы делаете, не приносит никаких плодов, вы вносите изменения.

Семенам, которые вы посадите сейчас, понадобится время, чтобы прорасти, а пока ваша задача — поливать свой сад.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Луна

Прислушайтесь к себе, Близнецы. Когда этот ворчливый голос продолжает говорить вам не терять бдительности, это по веской причине. Помните последний раз, когда вы решили проигнорировать свои инстинкты?

Да, в тот раз ты пожалел об этом. Только на этот раз ты гораздо умнее, чем был тогда, когда... Так что используй свою мудрость. Используй свое право сказать, что что-то не так, и не бойся сказать об этом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Мир

Все будет лучше, Рак. У тебя много дел в огне, и одно из них сработает для тебя так, как ты хочешь. Ты не упадешь лицом вниз и не потерпишь неудачу.

Вы можете подумать, что так и будет, но это все часть этого опыта. Это будет так волнующе для вас увидеть, как все замечательно обернется. Просто обязательно держитесь и ждите этого.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Рискуй, Лев. Плохие вещи случаются по три, но знаешь что... так что делай хорошие вещи. Скоро ты будешь на коне, и тебе придется набраться терпения.

Первое позитивное событие, которое произойдет с вами сегодня, — это когда вы узнаете, что ваш корабль прибыл. Будьте уверены, день только начинается.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Суд

У вас есть голова на плечах, и именно поэтому вам не следует поддаваться давлению со стороны сверстников, когда вы чувствуете, что принимаете верное решение.

Поначалу вы можете оставаться в одиночестве, но однажды все поймут, что вы были правы. И вы можете быть достаточно вежливы, чтобы не говорить этого или не выпячивать, но правда всегда доказывает себя.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Пора уходить, Весы. Вы отдали все, что у вас было, и теперь вам нужно просто сказать: хватит.

Вы не хотели, чтобы все было так, но в жизни бывают моменты, когда нужно просто осознать, что в долгосрочной перспективе продолжение пути не стоит того.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Смерть

Ты более готов, чем ты осознаешь, Скорпион. Ты надеялся, что все начнет показывать признаки улучшения, но теперь ты видишь, что эта глава подошла к концу, и тебе пора двигаться к чему-то большему и лучшему.

Ты уже не тот, кем был раньше, и ты перерос эти отношения. Скоро ты встретишь следующего человека, который научит тебя всему, чему ты не научился на этом этапе своей жизни.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Солнце

Начните день с улыбки на лице, потому что сегодня вы — солнечный свет, освещающий комнату.

Даже при самых худших обстоятельствах именно вы привнесете этот элемент радости и счастья в жизнь. Не будет ничего, что могло бы вас сломить, когда ваш настрой будет сосредоточен на хорошем, что должно произойти.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Маг

Вы талантливы, опытны и действительно ценны, так почему бы вам не недооценивать себя, когда дело касается вашей ценности?

Возможно, вам придется чем-то пожертвовать, пока вы еще учитесь или продвигаетесь по карьерной лестнице, но как только вы этого достигнете, попросите о повышении. Вы заслуживаете этих денег.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Вы не делаете резких движений. Вы уже усвоили, что спешка в процессе приводит только к ошибкам, которые дорого обходятся. Сейчас самое время сохранять спокойствие.

Окунитесь в метафорическую воду, узнав, что и когда делать. Очень скоро вы будете показывать всем остальным, что делать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Звезда

Высказывайтесь. Важно, чтобы ваш голос был услышан.

Обычно вы не даете непрошеных советов, но на этот раз вам нужно открыто и уверенно поделиться тем, что вы заметили в себе и других.

У тебя так много знаний. Почему бы тебе не поделиться ими с миром, Рыбы?

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