Гороскоп на 14 июля, сегодня акцентируются элементы Земли и Воды, ориентированные на безопасность, но то, как они взаимодействуют друг с другом, по-прежнему поддерживает креативность и идеализм.

Овен

21 марта – 19 апреля

Прогресс в вашем списке дел может показаться сегодня весьма полезным, когда вы действительно видите результаты. Независимо от того, сосредоточены ли вы на том, чтобы привести в порядок свои финансы или сделать свой дом лучше — или на том и другом — ваши достижения конкретны. Где у вас больше возможностей для интерпретации, так это решить, что все это значит. Вы можете пойти в направлении понимания этих достижений как предоставления большего пространства для потока энергии в вашем доме и в вас самих. Если нет, вы можете просто наслаждаться порядком!

Телец

20 апреля-20 мая

Вы можете идеализировать сообщество, в котором вы участвуете, думая, что оно является источником всего хорошего в вашей жизни. Помните, что люди держатся вместе, когда они взаимно совместимы, поэтому что-то внутри вас должно было привлечь вас к ним. По мере того, как вы становитесь лучше в общении с тем, что вы думаете прямо сейчас, вы можете начать встряхивать свой публичный имидж. Принимайте обстоятельства и группы, которые выявляют лучшее в вас, но не преуменьшайте то, что вы вносите в уравнение.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Денежные вопросы могут идти достаточно гладко для вас в данный момент, но ситуации из раннего возраста могут влиять на ваш взгляд на такие вещи. Даже если ваш начальник или другая авторитетная фигура относятся к вам в целом хорошо, вы можете думать о них как о родителях, которые обязаны обеспечить вам безопасность на гораздо большем уровне. Хотя некоторая часть этого переноса может быть неизбежной, постарайтесь осознавать свои мотивы, чтобы вы могли справляться с любыми неожиданными ситуациями соответствующим образом.

Рак

21 июня-22 июля

Тонкости вашего взгляда на мир могут быть актуальны сегодня, но ваши эмоции настолько сильны, что вам может быть трудно сосредоточиться на таких деталях. Если кто-то действительно подталкивает вас к тому, чтобы точно определить вещи, возможно, есть сила признать, что вы не знаете этого конкретного ответа. Вместо этого подчеркните то, что вы действительно получаете от своей философии. Даже если самая большая привлекательность вашего мировоззрения заключается в том, что оно просто дает вам идентичность и сообщество, в честности есть сила.

Лев

23 июля – 22 августа

Профессиональные изменения могут принести вам больше денег, даже если они не являются публичными на данном этапе. Однако если вы чувствуете, что начинаете идеализировать сотрудничество ресурсов, которые вы рассматриваете, будьте осторожны. Магия возможна, но так же, как успешному фокуснику нужно знать, как работают его трюки, вам нужно отслеживать детали своих планов. Поддерживайте достаточный контакт с реальностью, чтобы убедиться, что все вовлеченные лица получают всю необходимую информацию для принятия правильного решения.

Дева

23 августа – 22 сентября

Возможно, вам нужно будет войти в контакт со своим внутренним «я», пока Луна проходит через ваш знак сегодня. Хотя ваши близкие отношения, ваши интеллектуальные исследования и ваша более широкая социальная сеть могут помочь вашему развитию, они также могут подавить вас. Используйте свою способность к различению, чтобы узнать, где вы находитесь во всем этом. Когда вы лучше поймете свою собственную идентичность, у вас будет больше, чтобы отдать все эти обязательства, которые важны для вас.

Весы

23 сентября – 22 октября

Даже если ваша публичная роль на данном этапе усиливается, некоторые детали все еще могут находиться в стадии разработки. Ситуация может потребовать от вас большего комфорта в двусмысленности, чем вам бы хотелось, по крайней мере, на данный момент. Постарайтесь различить разницу между вопросами, которые можно решить, проявив время и терпение, и неопределенностью без надежды на ясность. Последнее может быть впоследствии использовано против вас, поэтому избегайте объединения ресурсов, если это является фактором.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сообщество, частью которого вы являетесь, может сплотить вас на основе общих увлечений и познакомить с интересными людьми, с которыми вы хотите познакомиться поближе. Вам может быть легко затеряться в толпе, и позволить жестким границам вашей собственной личности немного раствориться, чтобы это произошло, может быть очень приятно. Вам не нужно противиться этому — пока вы осознаете, что делаете, контролируемое освобождение может быть освобождающим.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Инновационный подход к вашим повседневным задачам может поднять вашу карьеру в это время. Тем не менее, при рассмотрении новой профессиональной возможности вам, возможно, следует помнить о том, как это повлияет на ваши текущие домашние обязанности. У вас есть ум, чтобы найти решение любых возникающих проблем, но вам нужно знать о них, чтобы решать их. Имея это в виду, нет ничего плохого в стремлении к собственному развитию, и это потенциальное изменение может в конечном итоге привести к более функциональной домашней жизни.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня вас могут подтолкнуть к оценке того, насколько хорошо ваша жизненная философия работает для вас. Один из наиболее очевидных способов узнать это — спросить себя, способствует ли она или мешает здоровым отношениям и самовыражению. Постарайтесь ясно выразить свою философию своими словами. Если вы не можете, это может означать, что вы слишком полагаетесь на чужое влияние, чтобы вести вас. Думайте своими собственными мыслями и позвольте самоанализу направлять вас.

Водолей

20 января – 18 февраля

Предложение о совместном использовании ресурсов может заинтересовать вас сегодня. Ваша семья или коллеги могут быть согласны с этой идеей, но вы можете сомневаться, продумали ли они ее до конца. Если детали неясны относительно того, что вы внесете или получите, это может закончиться для вас не очень хорошо. Настаивайте на ясности, прежде чем брать на себя обязательства, но будьте открыты для возможностей — ваши критические отзывы могут улучшить идею и сделать ее более жизнеспособной.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Вы можете чувствовать себя неуверенно и испытывать искушение обратиться к одному из близких вам людей за безопасностью. Хотя другой человек может не удовлетворить ваши самые глубокие потребности, он может дать вам возможность хорошо провести время в данный момент. Легкое общение и веселье, которые вы испытываете в этой связи, могут помочь вам сосредоточиться и вернуться на Землю. У вас есть способность к самоуспокоению, но иногда вам может потребоваться небольшая помощь, чтобы найти ее.

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