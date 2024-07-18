Икра из баклажанов – популярная среди украинцев закуска, особенно в Одессе, она готовится очень просто, а получается супервкусной, легкой и пикантной.

В этот раз на своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась рецептом приготовления вкусной и пикантной икры из баклажанов.

"У каждого уважающего себя одессита летом в холодильнике должна стоять икра из синеньких. Я не одесситка, но все же осмелюсь показать, как готовят икру из синеньких в Харьковской области", - отметила кулинар.

Для приготовления баклажанной икры нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт. (большие)

перец болгарский – 1 крупный или 2 более мелких

перец острый – на кончике ножа

лук синий – 1 крупный или 2 шт. среднего размера

масло растительное ароматное – 3 ст.л.

соль и перец черный молотый – по вкусу

чеснок – 2-3 зуб.

На баклажанах и болгарских перцах делаем по несколько проколов шпажкой или вилкой, чтобы они не треснули в процессе запекания. Каждый овощ отдельно заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 45-55 минут.

Лук нарезаем мелкими кубиками, заправляем ароматным растительным маслом и солим по вкусу. Томаты и зубчики чеснока натираем на мелкой терке. Кожу помидоров при этом выбрасываем.

Запеченные баклажаны и болгарский перец мелко рубим ножом. По желанию овощи можно почистить от шкурки, она легко снимается, но можно и не делать этого.

Смешиваем баклажаны, перец, лук, помидоры, чеснок, по вкусу добавим соль и черный молотый перец, а также, если любите остренькое, то немного перца чили.

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