Известный шеф-повар и звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил украинцам рецепт вкусного и питательного блюда на случай отключения света.

У себя в Instagram шеф-повар, ресторатор, победитель проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкуснейшие гречаники, когда дома нет света.

"Гречаники без света - это по-украински вкусно и еще очень легко", - подчеркнул "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Для приготовления гречаников "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

гречка – 120-130 г (в сыром виде)

кипяток - 250 г

мясной фарш (Клопотенко взял куриный) – 400 г

соль и молотый перец – по вкусу

манка – для обвалки

растительное масло для жарки

Клопотенко объяснил, что гречку не обязательно варить, ее можно просто запарить. Поэтому, особенно при отключениях света, удобно засыпать гречку в термос, залить ее кипятком, оставить на 20-30 минут – и крупа готова.

Можно просто поесть гречку, а если у вас есть газовая плита, то "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает пожарить гречаники. Для этого к запаренной гречке добавляем фарш, солим и перчим по вкусу и перемешиваем.

Формируем котлетки-гречаники, обваливаем их в манке и обжариваем на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, примерно 5-7 минут с двух сторон.

"Все, готовый прием пищи с мясом и углеводами получается. Можно еще свежий салатик нарезать и будет вообще кайф. Соседи подумают, что у вас есть свет, а то просто вы засветитесь изнутри от удовольствия", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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