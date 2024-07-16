Кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram поделилась простым рецептом вкусных и полезных блинов из куриной печени, а также начинки для них.⠀
Чтобы приготовить печеночные блины нам понадобится:
- печень куриная – 350-400 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко - 130 г
- соль – 0,5 ч.л.
- перец черный – по вкусу
- растительное масло – 1 ст.л.
- мука – 80 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Для начинки кулинар берет следующие ингредиенты:
- сырок плавленый сливочный – 3 шт. по 75 г
- яйца вареные – 3 шт.
- чеснок – по вкусу
- майонез
- морковь по-корейски (рецепт здесь)
Печень моем и зачищаем от плёнок. Вместе с яйцом, молоком, растительным маслом, мукой, разрыхлителем, солью и перцем перебиваем печень блендером до однородности.
Количество муки и молока можно регулировать, чтобы тесто не было слишком густым или жидким.
На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, жарим блины с обеих сторон до готовности. Смазывать сковороду растительным маслом обязательно только перед первым блином, далее делаем это при необходимости.
Плавленые сырки, вареные яйца и чеснок мелко натираем, добавляем майонез и перемешиваем до однородности. Майонеза берем столько, чтобы начинка была нежной и легко намазывалась на блины.
Заворачиваем в печеночные блины сырно-яичную массу и немного моркови по-корейски. Чтобы рулетики настоялись, отправляем в холодильник минимум на несколько часов.
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