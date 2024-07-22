На своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Алик Мкртчян предложил украинцам быструю, вкусную и полезную альтернативу обычным чебурекам.

"Храни, потому что точно пригодится, когда нужно что-то быстро приготовить между отключениями света", - советует финалист "Мастер Шеф".

Этот рецепт имеет ряд преимуществ: на весь процесс приготовления у вас уйдет всего 10 минут, а готовятся такие чебуреки не во фритюре, а просто на сковороде, немного смазанной растительным маслом, поэтому они нежирные и диетические, но очень вкусные.

Кроме того, не придется возиться с замесом теста, ведь для этого рецепта можно использовать обычный лаваш. Для приготовления ленивых чебуреков "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

лаваш армянский - 1 шт.

лук, зелень и сванская соль — по своему вкусу

растительное масло — для смазки сковороды

Куриное филе, зелень и лук либо пропускаем через мясорубку, либо измельчаем с помощью блендера. Готовый фарш подсаливаем и перемешиваем до однородности.

Лаваш "Мастер Шеф" Алик Мкртчян разрезает на полоски, выкладывает на них фарш и заворачивает в треугольники. Жарим ленивые чебуреки на хорошо разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом, с обеих сторон до готовности.

"Мастер Шеф" Алик Мкртчян отметил, что если добавить к таким чебурекам свежий овощной салат, получится идеальный сбалансированный обед или другой прием пищи.

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