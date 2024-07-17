Победительница одного из сезонов, а теперь судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась простым рецептом домашнего медовика со необычным кремом.

Для теста на медовик "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • мед - 140 г
  • сливочное масло – 90 г
  • сода – 1 ч. л.
  • мука – 400 г

медовик

В кастрюле "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает яйца, сахар, мед и сливочное масло, ставит на плиту и доводит до кипения, постоянно помешивая. Затем добавляем соду и быстро перемешиваем – в результате масса посветлеет и увеличится в объеме.

Медовую массу снимаем с огня, добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Готовое тесто перекладываем на припыленную мукой рабочую поверхность, накрываем полотенцем и оставляем отдохнуть на 15 минут. Если тесто будет очень липким, добавьте еще немного муки.

Мартыновская, скриншот Инстаграм

Тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская разделила на шесть частей, раскачала их до толщины примерно 1-2 мм и диаметром примерно 30 см. Равно обрезаем коржи и выпекаем их и разогретой до 180 градусов духовке в течение 4-5 минут до золотистости. Обрезки также выпекаем.

Для особого вкуса "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила добавить в крем немного кураги: ее нужно предварительно замочить в крепком алкоголе на 1-2 часа или на ночь.

Для крема "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская сбивает 1 кг сметаны, 1-1,5 стакана сахара, а также немного лимонного сока и цедры. Курагу отдельно перебиваем блендером с 1-2 ложками сметаны, а затем смешиваем с остальным кремом.

Равномерно распределяем крем на коржи, а сверху присыпаем крошкой из обрезков коржей. Чтобы медовик хорошо пропитался, отправляем его на ночь в холодильник.

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