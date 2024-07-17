Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить вкусный и нежный домашний торт с медовыми коржами и сметанным кремом.

Победительница одного из сезонов, а теперь судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась простым рецептом домашнего медовика со необычным кремом.

Для теста на медовик "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

мед - 140 г

сливочное масло – 90 г

сода – 1 ч. л.

мука – 400 г

В кастрюле "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает яйца, сахар, мед и сливочное масло, ставит на плиту и доводит до кипения, постоянно помешивая. Затем добавляем соду и быстро перемешиваем – в результате масса посветлеет и увеличится в объеме.

Медовую массу снимаем с огня, добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Готовое тесто перекладываем на припыленную мукой рабочую поверхность, накрываем полотенцем и оставляем отдохнуть на 15 минут. Если тесто будет очень липким, добавьте еще немного муки.

Тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская разделила на шесть частей, раскачала их до толщины примерно 1-2 мм и диаметром примерно 30 см. Равно обрезаем коржи и выпекаем их и разогретой до 180 градусов духовке в течение 4-5 минут до золотистости. Обрезки также выпекаем.

Для особого вкуса "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила добавить в крем немного кураги: ее нужно предварительно замочить в крепком алкоголе на 1-2 часа или на ночь.

Для крема "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская сбивает 1 кг сметаны, 1-1,5 стакана сахара, а также немного лимонного сока и цедры. Курагу отдельно перебиваем блендером с 1-2 ложками сметаны, а затем смешиваем с остальным кремом.

Равномерно распределяем крем на коржи, а сверху присыпаем крошкой из обрезков коржей. Чтобы медовик хорошо пропитался, отправляем его на ночь в холодильник.

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