Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом вкусного и нежного блюда, которое может заменить сырники.

Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф -12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить нереально вкусные манники с творогом и изюмом.

В манниках творог используется для начинки, а оболочка – это нежная манная каша.

Для приготовления манников "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

творог – 500 г

желтки яичные – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

изюм - 30 г

ванильный сахар – 0,5 ч.л.

манная крупа – 12-13 ст.л.

молоко – 1 л

яйца – 2 шт.

соль - щепотка

Изюм "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предварительно заливает кипятком на 15 минут, а затем сливает воду и просушивает бумажным полотенцем.

Творог, если он очень влажный, нужно немного отжать. К творогу добавляем яичные желтки, 1 ст.л. сахара, ванильный сахар, изюм и все перемешиваем.

Молоко "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает в кастрюлю и доводит до кипения. Добавляем соль, 1 ст.л. сахара, манку и варим до загустения, постоянно помешивая, а затем даем немного остыть. Манная каша должна быть достаточно густой, чтобы удобно было лепить манники.

Влажными руками формируем манники: берем 1 ст.л. манной каши, расплющиваем ее на ладони, выкладываем творожную начинку и залепляем, как на видео.

Два яйца размешиваем в тарелке. Обмакиваем манники в яйцо и выкладываем на разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла и жарим до золотистости с обеих сторон.

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