Украинская певица, героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич любит делиться рецептами простых, вкусных и диетических блюд, которые она готовит дома.

"Холостячка" Злата Огневич показала, как приготовить легкий, невероятно вкусный и ароматный яблочный пирог с корицей, от которого не пострадает фигура.

Для этого рецепта не придется возиться с замесом теста, Злата Огневич предлагает использовать в качестве основы пирога обычную тортилью. Также можно готовить пирог без сахара, а с любым другим подсластителем.

Для приготовления легкого яблочного пирога Злата Огневич берет следующие ингредиенты:

тортилья - 1 шт.

яблоки – 250-300 г

арахисовая паста - 20 г

молоко - 70 г

яйца – 2 шт.

корица

подсластитель – по вкусу

Яблоки Злата Огневич чистит от кожуры, удаляет сердцевину и нарезает на тонкие слайсы.

Форму для запекания певица использовала квадратную, но отметила, что лучше подойдет стеклянная круглая. На дно формы, смазанной растительным маслом, стелим тортилью, на нее выкладываем яблоки и посыпаем корицей.

"Не забудьте смазать форму растительным маслом, если не хотите, чтобы все пригорело, как у меня", - подчеркнула Злата Огневич.

Для заливки смешиваем до однородности молоко, арахисовую пасту, яйца и подсластитель. Равномерно заливаем этой смесью яблоки.

Выпекать такой яблочный пирог нужно в разогретой до 190 градусов духовке примерно 45 минут – в результате получим очень вкусный, малокалорийный и полезный десерт.

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