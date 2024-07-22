"Холостячка" Злата Огневич показала, как приготовить легкий, невероятно вкусный и ароматный яблочный пирог с корицей, от которого не пострадает фигура.
Для этого рецепта не придется возиться с замесом теста, Злата Огневич предлагает использовать в качестве основы пирога обычную тортилью. Также можно готовить пирог без сахара, а с любым другим подсластителем.
Для приготовления легкого яблочного пирога Злата Огневич берет следующие ингредиенты:
- тортилья - 1 шт.
- яблоки – 250-300 г
- арахисовая паста - 20 г
- молоко - 70 г
- яйца – 2 шт.
- корица
- подсластитель – по вкусу
Яблоки Злата Огневич чистит от кожуры, удаляет сердцевину и нарезает на тонкие слайсы.
Форму для запекания певица использовала квадратную, но отметила, что лучше подойдет стеклянная круглая. На дно формы, смазанной растительным маслом, стелим тортилью, на нее выкладываем яблоки и посыпаем корицей.
"Не забудьте смазать форму растительным маслом, если не хотите, чтобы все пригорело, как у меня", - подчеркнула Злата Огневич.
Для заливки смешиваем до однородности молоко, арахисовую пасту, яйца и подсластитель. Равномерно заливаем этой смесью яблоки.
Выпекать такой яблочный пирог нужно в разогретой до 190 градусов духовке примерно 45 минут – в результате получим очень вкусный, малокалорийный и полезный десерт.
Последние новости Украины:
Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".
Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.
Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.