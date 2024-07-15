На этот раз звезда "Женского квартала" Татьяна Песик у себя в Instagram показала, как приготовить вкусные и полезные бейглы (бублики) из творога для завтрака.
"Бейглы, с большим содержанием белка, использую вместо хлеба. Можете пропорции увеличивать", – советует звезда "Женского квартала" Татьяна Песик.
Для этого рецепта звезда "Женского квартала" берет следующие ингредиенты:
- творог – 200-220 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 100-120 г (в зависимости от того, насколько влажный у вас творог)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- семена кунжута для посыпки – по желанию
Смешиваем до однородности творог, одно целое яйцо и один желток (один белок оставляем для помазки бейглов перед духовкой), разрыхлитель, соль и муку. Чем более сухой творог, тем меньше муки понадобится. Муку звезда "Женского квартала" использовала не пшеничную, а рисовую.
Готовое тесто Татьяна Песик делит на четыре равные части и формирует из них бублики-бейглы. Выкладываем бейглы на противень, застеленный пергаментом, смазываем оставшимся белком и посыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяности.
"Можно есть так или использовать любую начинку", - добавила звезда "Женского квартала".
Татьяна Песик разрезает бейгл, смазывает крем-сыром, добавляет помидор, запеченные грибы, курицу, огурец, авокадо, зелень – и вкусный завтрак готов.
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