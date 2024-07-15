Украинская актриса, звезда проекта "Женский квартал" от студии "Квартал 95" Татьяна Песик из творога готовит не сырники, а оригинальный соленый завтрак.

На этот раз звезда "Женского квартала" Татьяна Песик у себя в Instagram показала, как приготовить вкусные и полезные бейглы (бублики) из творога для завтрака.

"Бейглы, с большим содержанием белка, использую вместо хлеба. Можете пропорции увеличивать", – советует звезда "Женского квартала" Татьяна Песик.

Для этого рецепта звезда "Женского квартала" берет следующие ингредиенты:

творог – 200-220 г

яйца – 2 шт.

мука – 100-120 г (в зависимости от того, насколько влажный у вас творог)

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – по вкусу

семена кунжута для посыпки – по желанию

Смешиваем до однородности творог, одно целое яйцо и один желток (один белок оставляем для помазки бейглов перед духовкой), разрыхлитель, соль и муку. Чем более сухой творог, тем меньше муки понадобится. Муку звезда "Женского квартала" использовала не пшеничную, а рисовую.

Готовое тесто Татьяна Песик делит на четыре равные части и формирует из них бублики-бейглы. Выкладываем бейглы на противень, застеленный пергаментом, смазываем оставшимся белком и посыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяности.

"Можно есть так или использовать любую начинку", - добавила звезда "Женского квартала".

Татьяна Песик разрезает бейгл, смазывает крем-сыром, добавляет помидор, запеченные грибы, курицу, огурец, авокадо, зелень – и вкусный завтрак готов.

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