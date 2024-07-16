Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака, мы можем не получить всего, что хотим, с точки зрения чувственного удовольствия или понимания от других.

Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака уже здесь.

Нам может понравиться идея сегодняшних вещей, и наши планы могут быть действительно прочными

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня у вас может быть возможность познакомиться с людьми один на один в сообществе, частью которого вы являетесь. Возникающие отношения могут быть не самыми эмоционально выразительными, но они, скорее всего, будут стабильными. Тем не менее, вы можете задуматься, зависит ли мир от того, что вы подавляете свою индивидуальность на неопределенный срок. У вас может быть более физическая, чувственная сторона, которая противоречит той стороне вас, которую вы проявляете в этом контексте, но связь может быть полезной, если ваши ожидания не нереалистичны.

Телец

20 апреля-20 мая

Обязанности, связанные с вашей работой, могут быть сейчас непосильными. Хотя вы можете гордиться своей способностью все успевать, вы также можете чувствовать обиду из-за того, что вся ноша лежит на вас. Вы можете видеть некоторые способы улучшения процессов, но выражение своих опасений может нарушить гармонию происходящих событий. Однако ситуация не совсем гармонична, если она так сильно на вас давит, поэтому риск может быть оправданным.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Теперь вы способны к дисциплинированному интеллектуальному исследованию, которое также ощущается как истинное выражение вас, но вы, возможно, еще не готовы поделиться своими открытиями с друзьями. Это может быть трудно для вас, потому что ваш знак любит, чтобы вещи было легко сообщать. Прямо сейчас время, проведенное в одиночестве, может высвободить сторону вас, которая более спокойна, чем обычно, когда не все нужно обсуждать. Хотя это может противоречить вашему общему взгляду на себя, это имеет свое место.

Рак

21 июня-22 июля

Обязательства и финансовые связи могут поддерживать стабильность ваших семейных отношений, но вы также можете чувствовать некоторые эмоциональные раны от динамики, когда семейный авторитет использовался против вас. К сожалению, обращение к друзьям за помощью в этом может быть расстраивающим. Они могут не понимать, почему вы решили остаться в этой ситуации, но они также могут не знать всей истории. Независимо от того, стоит ли вам объяснять все подробно или нет, самое главное — это ваша собственная точка зрения.

Лев

23 июля – 22 августа

Вы можете быть в состоянии ясно общаться с другим человеком и преуспеть в том, чтобы донести свою точку зрения прямо сейчас. С вашей точки зрения, ответ на что-то вроде юридического вопроса или вопроса религиозной догмы может показаться простым. Однако будьте честны с собой относительно того, справляетесь ли вы с ситуацией с тем состраданием, которого она заслуживает. Физическая природа людей часто более сложна, чем признают многие интеллектуальные системы, но все вовлеченные могут иметь лучший долгосрочный результат, если вы это учтете.

Дева

23 августа – 22 сентября

Хотя ваши обязанности на работе могут быть тяжелее, чем обычно, вас это может устраивать, поскольку вы ассоциируете необходимость и выполнение дел с финансовой безопасностью. Однако ваши интеллектуальные изыскания могут подтолкнуть вас к мысли, что безопасность — это не обязательно то, что вы думаете. Хотя вам не нужно немедленно вносить радикальные изменения, вам может потребоваться начать процесс рассмотрения того, достигается ли ваше нынешнее чувство безопасности ценой компромисса с чем-то действительно важным.

Весы

23 сентября – 22 октября

Даже если вы сегодня чувствуете себя уверенно в своей собственной идентичности, непонимание со стороны того, от кого вы ожидали большего, может навредить. Хотя работа над взаимодействием с ними по серьезным вопросам может в конечном итоге привести к прорыву, это не будет быстрым или легким разговором даже в лучшем случае. Возможно, вам придется решить, чего стоит то, чтобы люди действительно вас поняли прямо сейчас. Если вы сможете принять, что ограничения других на самом деле не касаются вас, у вас может быть больше покоя.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Хотя ваши отношения в последнее время, возможно, были захватывающими, в данный момент вы можете найти уединение более привлекательным. У вас может возникнуть соблазн спрятаться за работой в качестве оправдания для избегания других людей, но они, возможно, будут чувствовать себя менее обделенными, если вы признаете свои более уязвимые чувства, такие как усталость или подавленность. Дом может быть стабильным и приземленным местом для вас, чтобы отдохнуть сейчас, поэтому постарайтесь быть честными, что отдых — это то, что вам нужно.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Возможно, вам сегодня придется активизироваться в своей социальной группе, взяв на себя главную роль голоса разума в ситуации, которая накалилась. Хотя вы можете гордиться своей способностью успокаивать людей, вы также можете чувствовать себя немного обиженным из-за того, что находитесь в таком положении. Возможно, вы тайно хотите, чтобы вам сошло с рук то, что вы такие же эмоциональные, как те, кто испытывает сильные чувства, с которыми вам приходится справляться. Признание того, что групповая динамика не всегда справедлива, может принести некоторое облегчение.

Козерог

22 декабря – 19 января

Профессиональная смена может быть чем-то, что вам нравится в теории, но реальность того, как это отразится в вашей жизни, может быть более сложной. Хотя привлекательность может заключаться в повышении финансовой стабильности, вы также можете обнаружить, что не можете проводить столько времени со своей семьей или заниматься своими личными интересами. Вы, вероятно, будете менее обижены, если у вас будет реалистичное представление об этом компромиссе. Если это ваш осознанный выбор, вы не будете удивлены позже.

Водолей

20 января – 18 февраля

Серьезные размышления могут быть вашим сегодняшним джемом. Вам может нравиться видеть себя блестящим философом, но окружающие вас люди могут не поспевать за вами, и это может разочаровывать. Ваше разочарование может быть основано не только на текущем моменте — вы также можете реагировать на послания, которые вы получили в своем воспитании, призывающие вас быть более практичными. С вашей способностью проводить тонкие интеллектуальные различия, попытайтесь отслеживать, кто за что отвечает.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вы можете спокойно и дисциплинированно разобраться в скрытом или таинственном вопросе и упорядоченно разобраться во всем, что найдете. Однако, когда вы увидите, что факты изложены так ясно, вы можете понять, что обнаружили нечто, что бросает вызов вашим глубоко укоренившимся ценностям. Если вы не готовы поговорить с кем-то еще об этом конфликте прямо сейчас, найдите время, чтобы обдумать его наедине. Сначала изложите ситуацию самому себе.

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