Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко на своей странице в Instagram поделилась оригинальным рецептом сырников с соленой карамелью.
Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- творог (жирный) – 500 г
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- яйцо – 1 целое + 1 желток
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль – 0,5 ч.л.
- цедра лимона, лайма или апельсина – по вкусу
Чтобы приготовить соленую карамель, нам понадобится:
- сахар – 100 г
- сгущенка - 60 г
- сливки 33% – 100 г
- сливочное масло – 80 г
- соль – 0,5 ч.л.
Сначала "Мастер Шеф" Алена Московченко готовит соленую карамель. Для этого в сотейник насыпаем сахар и оставляем его топиться. Помешивать можно силиконовой лопаткой или деревянной ложкой.
Тем временем смешиваем сливки со сгущенкой и ставим в микроволновку на 1 минуту. Когда карамель в сотейнике станет янтарного цвета, добавляем разогретые сливки со сгущенкой, делаем огонь меньше среднего и перемешиваем до однородности.
Отставляем карамель на 20 минут, чтобы она немного остыла. После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет сливочное масло из морозилки, соль, сбивает блендером до однородности – и соленая карамель готова.
Для приготовления сырников творог рекомендуется сначала перетереть через сито. Добавляем к творогу муку, сахар, ванильный сахар, соль, яйца и перемешиваем до однородности.
Звезда "Мастер Шеф" формирует сырники, делая внутри каждого углубление для начинки, наливает туда немного соленой карамели, защипывает сырники, панирует в кукурузной муке и снова формирует, чтобы они были ровными.
Жарим сырники на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом буквально 30 секунд с одной стороны, а затем еще 1 минуту с другой.
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