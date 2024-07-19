Суперфиналистка тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как обычные сырники можно превратить в невероятно вкусный десерт.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко на своей странице в Instagram поделилась оригинальным рецептом сырников с соленой карамелью.

Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог (жирный) – 500 г

мука – 50 г

сахар – 50 г

яйцо – 1 целое + 1 желток

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – 0,5 ч.л.

цедра лимона, лайма или апельсина – по вкусу

Чтобы приготовить соленую карамель, нам понадобится:

сахар – 100 г

сгущенка - 60 г

сливки 33% – 100 г

сливочное масло – 80 г

соль – 0,5 ч.л.

Сначала "Мастер Шеф" Алена Московченко готовит соленую карамель. Для этого в сотейник насыпаем сахар и оставляем его топиться. Помешивать можно силиконовой лопаткой или деревянной ложкой.

Тем временем смешиваем сливки со сгущенкой и ставим в микроволновку на 1 минуту. Когда карамель в сотейнике станет янтарного цвета, добавляем разогретые сливки со сгущенкой, делаем огонь меньше среднего и перемешиваем до однородности.

Отставляем карамель на 20 минут, чтобы она немного остыла. После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет сливочное масло из морозилки, соль, сбивает блендером до однородности – и соленая карамель готова.

Для приготовления сырников творог рекомендуется сначала перетереть через сито. Добавляем к творогу муку, сахар, ванильный сахар, соль, яйца и перемешиваем до однородности.

Звезда "Мастер Шеф" формирует сырники, делая внутри каждого углубление для начинки, наливает туда немного соленой карамели, защипывает сырники, панирует в кукурузной муке и снова формирует, чтобы они были ровными.

Жарим сырники на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом буквально 30 секунд с одной стороны, а затем еще 1 минуту с другой.

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