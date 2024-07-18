Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала о простом рецепте печенья, которое хорошо сочетается с джемом и вареньем.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила простой и вкусный рецепт печенья с вареньем или повидлом, который не требует дорогих ингредиентов.

Ингредиенты:

200 г муки (примерно 8 столовых ложек)

140 г сахара (примерно 6 столовых ложек)

140 г сливочного масла

Щепотка соли

Ванильный сахар (по желанию)

200 г варенья или повидла (любого вкуса)

Расчет на 20 штук

Приготовление:

В большой миске смешайте муку и сахар. Добавьте щепотку соли и ванильный сахар по вкусу, делится "Мастер Шеф" Глинская. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке, чтобы получилась крошка. Поставьте крошку в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы она остыла.

Подготовьте форму для выпечки (металлическую или силиконовую), смажьте ее маслом и посыпьте мукой, чтобы печенье легко отлипло от формы.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, возьмите одну столовую ложку охлажденной масляной крошки и разложите ее в форме, сделав небольшое углубление в середине каждой порции. Вложите немного варенья или повидла в углубление и сверху добавьте еще одну ложку крошки, чтобы закрыть начинку.

Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке примерно 15-20 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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