Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила простой и вкусный рецепт печенья с вареньем или повидлом, который не требует дорогих ингредиентов.
Ингредиенты:
- 200 г муки (примерно 8 столовых ложек)
- 140 г сахара (примерно 6 столовых ложек)
- 140 г сливочного масла
- Щепотка соли
- Ванильный сахар (по желанию)
- 200 г варенья или повидла (любого вкуса)
- Расчет на 20 штук
Приготовление:
В большой миске смешайте муку и сахар. Добавьте щепотку соли и ванильный сахар по вкусу, делится "Мастер Шеф" Глинская. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке, чтобы получилась крошка. Поставьте крошку в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы она остыла.
Подготовьте форму для выпечки (металлическую или силиконовую), смажьте ее маслом и посыпьте мукой, чтобы печенье легко отлипло от формы.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, возьмите одну столовую ложку охлажденной масляной крошки и разложите ее в форме, сделав небольшое углубление в середине каждой порции. Вложите немного варенья или повидла в углубление и сверху добавьте еще одну ложку крошки, чтобы закрыть начинку.
Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке примерно 15-20 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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