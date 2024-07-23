Финалистка тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Прудникова поделилась рецептом доступного и очень вкусного блюда из куриных сердечек.

На своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Ирина Прудникова показала как вкусно приготовить куриные сердечки в сметанном соусе.

"Очень простое в приготовлении, бюджетное блюдо, но от этого оно не менее вкусное", – советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить куриные сердечки в сметанном соусе, "Мастер Шеф" Ирина Прудникова берет следующие ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

соль и любимые специи – по вкусу (звезда "Мастер Шеф" использовала сухой чеснок, копченую паприку, сванскую соль и прованские травы)

сметана - 200 г

вода - 200 г

сыр твердый – 100 г

зелень

чеснок

растительное масло для жарки

Куриные сердечки звезда "Мастер Шеф" промывает и зачищает от сосудов и жира, лук нарезает мелкими кубиками, а морковь – тонкой соломкой.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем куриные сердечки до золотистой корочки. После этого добавляем в сковороду лук с морковью и жарим все вместе еще 5-7 минут.

После этого добавляем соль, специи, сметану с водой, перемешиваем все, накрываем крышкой и тушим еще примерно 20-25 минут, периодически помешивая.

Под конец приготовления добавляем тертый сыр – звезда "Мастер Шеф" использовала пармезан. Выключаем огонь и даем куриным сердечкам настояться под крышкой еще 10-15 минут.

Подаем куриные сердечки с мелко нарезанной зеленью и небольшим количеством свежего выжатого чеснока.

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