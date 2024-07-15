В этот раз суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить фаршированные перцы без риса.
"Фаршированные перцы готовятся очень просто. Обычно в начинку добавляют рис, однако не в этом рецепте. С такой начинкой они получаются очень сочные, даже без соуса", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления фаршированных перцев "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- перец сладкий – 3 шт.
- куриное филе – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- оливковое масло
- итальянские травы – 1 ст.л.
- хлопья чили – по желанию
- помидоры – 2 шт. (или 1 банка резаных консервированных)
- базилик свежий – 1 ст.л.
- крем-сыр – 1 ст.л.
- сыр твердый – 200 г;
- сахар – 1-2 ч.л;
- соль – по вкусу
Перцы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам и удаляет семена, выкладывает на противень, немного поливает растительным маслом и запекает в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут.
Пока перцы запекаются, звезда "Мастер Шеф" готовит начинку. Для этого куриное филе нарезаем на маленькие кусочки и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, специи, сахар, измельченные томаты и свежий базилик. Тушим все вместе до готовности мяса и лука.
Если вдруг начинка получается слишком жидкой, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует добавить 1 ст.л. муки. За одну минуту до готовности добавляем в сковороду крем-сыр, тертый сыр и все перемешиваем.
В запеченные половинки перца выкладываем начинку, посыпаем сверху тертым сыром, запекаем при 200 градусах еще 10 минут – и наши фаршированные перцы готовы.
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