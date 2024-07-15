Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась улучшенным рецептом фаршированных перцев, которые всегда получаются вкусными и сочными.

В этот раз суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить фаршированные перцы без риса.

"Фаршированные перцы готовятся очень просто. Обычно в начинку добавляют рис, однако не в этом рецепте. С такой начинкой они получаются очень сочные, даже без соуса", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления фаршированных перцев "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

перец сладкий – 3 шт.

куриное филе – 3 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

оливковое масло

итальянские травы – 1 ст.л.

хлопья чили – по желанию

помидоры – 2 шт. (или 1 банка резаных консервированных)

базилик свежий – 1 ст.л.

крем-сыр – 1 ст.л.

сыр твердый – 200 г;

сахар – 1-2 ч.л;

соль – по вкусу

Перцы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам и удаляет семена, выкладывает на противень, немного поливает растительным маслом и запекает в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут.

Пока перцы запекаются, звезда "Мастер Шеф" готовит начинку. Для этого куриное филе нарезаем на маленькие кусочки и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, специи, сахар, измельченные томаты и свежий базилик. Тушим все вместе до готовности мяса и лука.

Если вдруг начинка получается слишком жидкой, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует добавить 1 ст.л. муки. За одну минуту до готовности добавляем в сковороду крем-сыр, тертый сыр и все перемешиваем.

В запеченные половинки перца выкладываем начинку, посыпаем сверху тертым сыром, запекаем при 200 градусах еще 10 минут – и наши фаршированные перцы готовы.

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