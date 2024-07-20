Есть множество рецептов кабачковых оладий, и звезда проекта "Женский квартал" от студии "Квартал 95" Татьяна Песик решила поделиться с украинцами своим любимым.

На своей странице в Instagram звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала, как теперь готовит оладьи из кабачков, чтобы они были максимально вкусными.

Ее секрет – добавить к кабачкам немного жареного лука и грибов.

"Я раньше готовила, добавляя морковь, болгарский перчик натертый, но самые вкусные - это с жареным лучком и грибочками. Боже, какая это вкуснятина!", - рассказала звезда "Женского квартала" Татьяна Песик.

Кабачок звезда "Женского квартала" натирает на мелкой терке, подсаливает и через несколько минут отжимает от лишней жидкости.

Нарезаем лук и немного шампиньонов или других грибов. На разогретой сковороде сначала обжариваем лук, далее добавляем грибы, а в конце выжимаем зубчик чеснока и добавляем соль по вкусу.

Обжаренный лук с грибами звезда "Женского квартала" добавляет к тертому кабачку. Также добавляем одно яйцо, 2 ст.л. муки и немного тертого твердого сыра (можно брать любой), перемешиваем все до однородности и жарим кабачковые оладьи, как всегда, на разогретой сковороде.

"Я в книге нутрициолога прочла: если есть из посуды синего цвета – я его, собственно, поэтому и купила – то ты быстрее будешь сыт, то есть тебе вообще меньше будет хотеться есть. Знаете что? Это не правда, оно не работает", – добавила звезда "Женского квартала".

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