В Хмельницком произошла драка между работником ТЦК и приехавшим в отпуск военным.

В Хмельницком ТЦКшник с друзьями напали на военнослужащего и его жену. Причиной конфликта стала громкая русская музыка во время комендантского часа. Инцидент произошел 13 июля, подробности опубликовали на "Всем.юа" .

Валентин, муж Иванны Фиголь, приехал в отпуск, чтобы навестить мать после инфаркта. Около 00:40 13 июля пара провела гостей и выгуливала собаку. Возвращаясь домой, они услышали громкую русскую музыку из одной из квартир.

"Мы зашли в подъезд, мужчина постучал в дверь. Сначала никто не открыл. Во второй раз постучался — дверь открылась, и на моего мужа наставили пистолет. Я стала между ними, пытаясь успокоить соседа, но он не слушал и ударил Валентина рукояткой по голове. , после чего ушла кровь. Затем из квартиры выбежали еще двое, сбили нас на землю и начали бить руками и ногами", - рассказала Иванна. По ее словам, нападающим был работник ТЦК Юрий, ранее неоднократно угрожавший жильцам дома. Женщина вызвала полицию, а нападавшие закрылись в квартире. Она сообщила о вооруженном нападении и вызвала скорую помощь.

Соседи продолжали провоцировать и угрожать даже по приезду полиции. Нападающий заявил, что "должен был застрелить" военного. Правоохранители посоветовали жильцам снять побои и написать заявления.

У Иванны диагностировали ушиб внутренних органов, ребер и грудной клетки, а ее мужу разбили голову, медики наложили швы. Валентин вернулся на передовую. Заявление в полиции приняли с трудом, в частности полицейские пытались изменить формулировку "ударил предметом, похожим на пистолет" на "ударил неизвестным предметом".

Комментарий полиции Хмельницкое районное управление полиции сообщило, что делом об избиении военнослужащего будет заниматься военная прокуратура. Полиция также зарегистрировала заявление от его супруги. Спикер Вера Мазур сообщила, что возбуждено дело об умышленном легком телесном повреждении.

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