Прокуроров Офиса генерального прокурора Украины поймали на взятке в 170 тысяч долларов.

Сотрудники НАБУ и САП обнаружили, что прокуроры Офиса генпрокурора извлекли неправомерную выгоду в размере 170 тысяч долларов за решение о закрытии уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Правоохранители задержали одного из прокуроров сразу после получения взятки. Ему предъявлено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В настоящее время правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Ранее Politeka также писала о том, что суд арестовал пасынка главы КНИИСЕ Рувина Назара Шептицкого по делу о торговле должностями на таможне. Отмечается, что в случае внесения средств на фигуранта возложат ряд обязанностей, в частности, сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию, сообщать об изменении места жительства.

К слову, в апреле 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец с директором КНИИСЭ Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований, подписав соответствующий документ.

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