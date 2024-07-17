По словам Натальи Птухи, до 17 июля в Украине будет сильная жара. В большинстве областей ночью температура будет колебаться от +19 до +26 градусов, а днем ​​ожидается жара от +35 до +39 градусов. В южных, восточных и центральных областях температура может достигать +41 градуса. На западе страны будет немного прохладнее, но все еще жарко от +29 до +34 градусов, местами до +36.

С 18 июля температура слегка снизится, особенно на западе и севере Украины, а также частично в центральных областях. «Мы будем наблюдать изменения в синоптических процессах, в частности, появление северного воздуха», — объясняет Птуха. Однако настоящей прохлады не следует ожидать. На западе и севере температура днем ​​будет примерно +30 градусов, с колебанием от +27 до +32, а на юге температура снизится с +41 до около +35 градусов. Таким образом, жара останется доминирующей, резюмирует Птуха.

Что касается осадков, то кратковременные дожди возможны, особенно на западе и севере, а также возможны грозы. Однако значительного облегчения они не принесут, и влага в атмосфере может даже усилить чувство удушья. «Отметим, что дожди не снизят температуру до +25 градусов, а максимальная температура останется около +30 градусов», — добавляет синоптика.

В Киеве до 17 июля также ожидается сильная жара: днем ​​температура достигнет +35…+37 градусов, ночью — +22…+24 градуса. Возможны кратковременные грозы во второй половине дня. 18 июля, когда с севера поступит немного прохладнее воздух, возрастет активность гроз. Температура днем ​​снизится до +30…+32 градусов, а с 19 июля ожидается еще немного понижение до +30 градусов, с ночной температурой +19…+21 градусов.

Нынешняя жара является результатом глобальных климатических изменений, отмечает Птуха. «Это не только проблема Украины – рекорды температуры фиксируются и в США», – отмечает она. Хотя в Украине ежедневно регистрируются новые температурные рекорды, абсолютный рекорд для Украины – +42 градуса, зафиксированный в Луганске 12 августа 2010 года, до сих пор не превышен. Птуха подчеркивает, что данные, предоставляемые Укргидрометцентром, не следует сравнивать с показателями домашних термометров из-за различных условий измерения. Метеорологические станции измеряют температуру в специально оборудованных местах, где минимизировано влияние человеческой деятельности, что объясняет отличия в показателях.

Источник: nv

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