Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметила, это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой, но любит чебуреки.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" предложила украинцам попробовать приготовить необычные и полезные чебуреки, используя капусту вместо теста.

Ингредиенты (на 15-16 штук):

Капуста – 1 большая головка

Фарш (телятина, говядина или свинина) – 0,5 кг

Лук – 3 шт.

Холодная вода – 50 мл

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Яйца – 3 шт.

Подсолнечное масло – для жарки

Приготовление:

Взять большую головку капусты, сделать ножом надрезы вокруг кочана и накалывать его на вилку, делится "Мастер Шеф" Глинская. Погрузить капусту в кастрюлю с кипящей водой и постепенно отделять листья.

Чтобы капустные листья стали мягкими, погрузить их в кипящую воду на две-три минуты.

"Мастер Шеф" Глинская, оставшийся кочан натереть на терке для начинки. В большой миске смешать тертую капусту с фаршем. Добавить тертую луковицу, соль и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.

На одну половину каждого капустного листа выложить тонкий слой начинки. Накрыть второй половиной листа, формируя чебурек. Повторить процесс со всеми листьями и начинкой.

В миске размешать яйца. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Окунать каждый капустный чебурек в яйцо и жарить на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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