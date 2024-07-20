Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" предложила украинцам попробовать приготовить необычные и полезные чебуреки, используя капусту вместо теста.
Ингредиенты (на 15-16 штук):
- Капуста – 1 большая головка
- Фарш (телятина, говядина или свинина) – 0,5 кг
- Лук – 3 шт.
- Холодная вода – 50 мл
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Яйца – 3 шт.
- Подсолнечное масло – для жарки
Приготовление:
Взять большую головку капусты, сделать ножом надрезы вокруг кочана и накалывать его на вилку, делится "Мастер Шеф" Глинская. Погрузить капусту в кастрюлю с кипящей водой и постепенно отделять листья.
Чтобы капустные листья стали мягкими, погрузить их в кипящую воду на две-три минуты.
"Мастер Шеф" Глинская, оставшийся кочан натереть на терке для начинки. В большой миске смешать тертую капусту с фаршем. Добавить тертую луковицу, соль и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.
На одну половину каждого капустного листа выложить тонкий слой начинки. Накрыть второй половиной листа, формируя чебурек. Повторить процесс со всеми листьями и начинкой.
В миске размешать яйца. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Окунать каждый капустный чебурек в яйцо и жарить на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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