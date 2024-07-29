В Радеховском районном суде Львовщины жителя Львовской области Игоря Д. признали виновным в отказе от мобилизации и приговорили к трем годам тюремного заключения за неявку в ТЦК после получения повестки.
Согласно приговору , обнародованному в июле 2024 года, Игорь Д., житель села Червоноградского района (ранее входившего в Радеховский район), в марте 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая подтвердила его пригодность к военной службе. После этого ему была вручена повестка с требованием явиться в ТЦК для отправки на службу в Вооруженные Силы Украины.
Однако Игорь Д. проигнорировал повестку и не явился в указанный день в военкомат. Против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва. На суде Игорь Д. признал свою вину и просил о смягчении наказания. Прокурор настаивал на трех годах тюрьмы для обвиняемого.
Судья Ольга Куцик-Трускавецка, рассмотрев дело, признала Игоря Д. виновным в отказе от мобилизации и назначила ему трехлетний срок заключения. Приговор может быть оспорен.
Ранее Politeka также писала о том, что суд арестовал пасынка главы КНИИСЕ Рувина Назара Шептицкого по делу о торговле должностями на таможне. При внесении средств на фигуранта возложат ряд обязанностей.
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