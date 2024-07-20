Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала упрощенный рецепт для сытного завтрака с вкусным дополнением.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить необычный и полезный овсяноблин со шпинатом. Этот яркий и аппетитный блинчик станет отличным вариантом для завтрака.

Ингредиенты (на одну порцию):

Для овсяноблина:

Овсяные отруби – 20 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 20 г

Соль – по вкусу

Шпинат – 10 г

Растительное масло – для жарки

Для начинки:

Красная рыба

Огурец

Сливочный сыр

Зелень

Приготовление:

В миске смешать яйца, соль, сметану и шпинат. Используя погружной блендер, перебить смесь до однородной консистенции, делится Добавить овсяные отруби и снова перебить смесь погружным блендером, делится "Мастер Шеф" Глинская. Тесто для овсяноблина готово.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.

"Мастер Шеф" Глинская советует, далее необходимо вылить подготовленное зеленое тесто на сковороду и готовить под крышкой в ​​течение 3-4 минут. Поверхность блина должна стать матовой. Переворачивать овсяноблин не нужно, жарить только с одной стороны.

Нарезать красную рыбу, огурец и зелень мелкими кусочками.

Готовый овсяноблин выложить на тарелку. Половину блинчика смазать сливочным сыром. Выложить на смазанную часть кусочки красной рыбы, нарезанный огурец и зелень. Сложить овсяноблин пополам, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Последние новости Украины:

Надо всего 15 минут: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего овсяного печенья.

Кабачки по-корейски: шеф-повар дала рецепт быстрой и супервкусной закуски.

Быстро, дешево и вкусно: рецепт ленивых пирожков с яйцом и зеленым луком.