Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить необычный и полезный овсяноблин со шпинатом. Этот яркий и аппетитный блинчик станет отличным вариантом для завтрака.
Ингредиенты (на одну порцию):
Для овсяноблина:
- Овсяные отруби – 20 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 20 г
- Соль – по вкусу
- Шпинат – 10 г
- Растительное масло – для жарки
Для начинки:
- Красная рыба
- Огурец
- Сливочный сыр
- Зелень
Приготовление:
В миске смешать яйца, соль, сметану и шпинат. Используя погружной блендер, перебить смесь до однородной консистенции, делится Добавить овсяные отруби и снова перебить смесь погружным блендером, делится "Мастер Шеф" Глинская. Тесто для овсяноблина готово.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
"Мастер Шеф" Глинская советует, далее необходимо вылить подготовленное зеленое тесто на сковороду и готовить под крышкой в течение 3-4 минут. Поверхность блина должна стать матовой. Переворачивать овсяноблин не нужно, жарить только с одной стороны.
Нарезать красную рыбу, огурец и зелень мелкими кусочками.
Готовый овсяноблин выложить на тарелку. Половину блинчика смазать сливочным сыром. Выложить на смазанную часть кусочки красной рыбы, нарезанный огурец и зелень. Сложить овсяноблин пополам, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Надо всего 15 минут: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего овсяного печенья.
Кабачки по-корейски: шеф-повар дала рецепт быстрой и супервкусной закуски.
Быстро, дешево и вкусно: рецепт ленивых пирожков с яйцом и зеленым луком.