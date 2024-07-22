Вместо обычных котлет попробуйте приготовить легкие, нежные и сочные мясные фрикадельки в сливочном соусе – рецепт очень простой.

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как за 30 минут приготовить вкуснейшие шведские фрикадельки, которые отлично дополнят любой гарнир.

Для приготовления фрикаделек берем следующие ингредиенты:

фарш – 800 г (по 400 г куриного и свиного)

яйцо – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

сухари панировочные - 90 г

сливки 15% – 50 г

соль и перец – по вкусу

Для соуса нам понадобятся:

сливки 10% или молоко – 100 г

бульон (куриный или говяжий) – 400 г

мука – 1 ст.л.

сливочное масло – 40 г

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом примерно 4-5 минут до мягкости. В фарш добавляем обжаренный лук, панировочные сухари, яйцо, сливки, соль, перец и перемешиваем все до однородности.

Формируем небольшие круглые тефлельки и обжариваем их на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости со всех сторон и готовности, постоянно помешивая их и переворачивая.

Чтобы приготовить соус, на сковороде растапливаем сливочное масло. Вливаем сливки, бульон и перемешиваем. Далее добавляем муку, соль, перец, мускатный орех и, помешивая соус, готовим его несколько минут до легкого загустения.

Чтобы соус имел идеальную нежную консистенцию, кулинар советует процедить его через сито. Поливаем соусом фрикадельки и подаем с любым гарниром, особенно вкусно с картофельным пюре и овощами.

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