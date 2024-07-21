Основу закуски составляют сыр, яйца, чеснок и майонез, а звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская улучшила рецепт, сделав его удобным и красивым.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом быстрого и вкусного блюда – еврейской закуски. Несмотря на название, это блюдо не имеет отношения к еврейской кухне, но популярно в нашей кулинарии.

Ингредиенты:

Плавленый сыр – 270 г

Яйца – 2 шт.

Майонез – 40-50 г

Чеснок – 2 зубчика

Белый хрен – 1 ч.л.

Грецкие орехи – 50 г

Соль – по вкусу

Приготовление:

Отварить яйца, охладить их, очистить и натереть на мелкой терке. Натереть плавленый сыр на мелкой терке. Чеснок выдавить через пресс (сердцевинку чеснока лучше удалить), советует "Мастер Шеф" Глинская.

В миске соединить натертые яйца и сыр. Добавить выдавленный чеснок, майонез, хрен и соль по вкусу. Все тщательно перемешать до однородной массы.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.

Измельчить обжаренные орехи до состояния крупной крошки. Из сырно-яичной массы сформировать небольшие шарики. Обвалять каждый шарик в измельченных грецких орехах, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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