Военнообязанный получил 17 тысяч гривен штрафа за то, что не сообщил ТЦК о своей женитьбе.

Военнообязанный, не сообщивший ТЦК и СП о своей женитьбе, получил штраф в размере 17 тысяч гривен. Как завершилась эта история и пришлось ли мужчине платить штраф?

Об этом рассказала адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась в эксклюзивном интервью для TSN.ua.

Анастасия Кондрась объяснила, что согласно правилам военного учета, военнообязанный обязан уведомить ТЦК и СП об изменениях в семейном положении в течение семи дней.

"Эта обязанность не касается данных, которые нужно обновить в течение 60 дней - это регулируется другим нормативным актом", - отметила адвокат.

Она рассказала об интересном судебном решении, которое вступило в силу 24 июня 2024 года. Дело касалось случая, когда военнообязанный не сообщил ТЦК и СП о женитьбе и рождении детей. На него наложили штраф в 17 тысяч гривен согласно новым правилам, вступившим в силу 19 мая. Однако этот штраф был обжалован в суде. Суд решил, что поскольку ТЦК и СП имеют доступ к реестру актов гражданского состояния, привлечение к ответственности в этом случае непрактично.

«Это положительный прецедент. В будущем даже в случаях, когда данные не были уточнены в течение 60 дней, возможность обжалования штрафов может быть доступна», — отметила Кондрась.

Она также привела пример, когда лицо является физическим лицом-предпринимателем, его данные доступны в соответствующем реестре. Если ФЛП не обновил данные, но ТЦК и СП может получить информацию из реестра, штраф может быть успешно обжалован в суде.

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