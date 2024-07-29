В одной из стран ЕС с августа могут снизить выплаты украинским беженцам.

С августа 2024 Ирландия уменьшит выплаты украинским беженцам в государственном жилье с 220 евро (9 901 грн) до 38,80 евро (1 746 грн), чтобы привести их в соответствие с практиками других европейских стран. Правительство также намерено закрыть многочисленные центры размещения для беженцев и вернуть гостиницы и другие объекты для использования местными жителями.

Об этом сообщил ирландский политик Саймон Гаррис , отмечая, что решение, объявленное 14 мая, преследует цель согласования системы выплат с европейскими стандартами. В настоящее время почти половина из более 100 000 украинских беженцев, прибывших в Ирландию после российского вторжения в феврале 2022 года, проживают в государственных помещениях, таких как гостиницы и гостевые дома. Сокращение выплат также уже применялось к украинцам, прибывшим после середины марта этого года.

В Ирландии, где население составляет 5,3 миллиона человек, вопрос жилья для беженцев стал серьезной политической проблемой из-за острой нехватки жилья. Группы поддержки украинских беженцев критикуют уменьшение выплат, отмечая, что больше всего пострадают пожилые люди и матери, которые не могут работать из-за необходимости ухода за детьми. Том МакЭнани, основатель благотворительной организации "Эффективная помощь Украине", выразил обеспокоенность тем, что такие шаги противоречат традиционной ирландской щедрости и поддержке беженцев.

Ирландское правительство также планирует закрыть десятки центров размещения для беженцев, возвращая гостиницы и другие объекты местного использования. По словам министра Саймона Гарриса, страна должна перейти от чрезвычайных мер к более стабильной системе управления миграцией.

Недавно правительство Ирландии также ввело более строгие правила социальной помощи для искателей убежища и украинских беженцев. В частности, было объявлено о планах проверки доходов для определения права на социальные выплаты, при этом лицам, зарабатывающим более 125 евро в неделю, будут уменьшены социальные выплаты.

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