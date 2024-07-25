У себя в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно вкусного и полезного завтрака за 15 минут.

"Сегодня делюсь рецептом завтрака в форме для маффинов. Его можно приготовить и с вечера, потому что он вкусный и холодным", – советует звезда "Мастер Шеф".

Основное здесь – это яйца, а все остальные ингредиенты можно выбирать по своему вкусу и добавлять их в любой пропорции. Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла следующие ингредиенты:

красная рыба (можно заменить курицей, колбасой и т.д.)

брокколи (можно добавлять любые овощи)

твердый сыр

яйца

соль и перец

Рыбу звезда "Мастер Шеф" нарезает кубиками и выкладывает в формочки для кексов. Брокколи разбираем на соцветия, творог сыр на кубики и добавляем к рыбе.

Яйца просто размешиваем до однородности с добавлением соли и перца. Для формы на 6 мафинов "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет 4 яйца. Заливаем рыбу, сыр и брокколи яйцом и отправляем кексы в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-15 минут до готовности.

"Вот и все, полезный и интересный завтрак готов) Сохраняйте, ведь такие кексики точно понравятся вашим деткам. А также это отличный вариант перекуса или закуски", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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