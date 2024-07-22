Украинцам рассказали, как решить проблему, если у них коммунальная задолженность.

Жители Киева, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут воспользоваться возможностью заключить договор реструктуризации. Это позволяет постепенно выплачивать долг и избежать штрафов, сохраняя при этом назначенную субсидию.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) со ссылкой на заместительницу коммерческого директора "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Юлию Петрик.

Как оформить реструктуризацию долга

Заключить договор можно, обратившись в один из сервисных центров ЦКС или дистанционно через сайт. Специалисты помогут заключить соответствующий договор и график погашения задолженности, учитывая финансовые возможности потребителя.

Петрик отметила, что за последние шесть месяцев Центр коммунальных услуг заключил 563 договора реструктуризации, из которых 344 касаются услуг горячего водоснабжения и отопления. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Все больше граждан пользуются этим механизмом. Реструктуризация позволяет не только избежать штрафных санкций, но и сохранить субсидию. Если задолженность за услуги превышает 680 грн и длится больше трех месяцев, субсидия не начисляется", – объяснила представитель ЦКС.

Услуги, на которые можно заключить договоры реструктуризации:

Поставка горячей воды и тепловой энергии

Централизованное водоснабжение и водоотвод

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий

Управление многоквартирными домами

Вывоз бытовых отходов

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