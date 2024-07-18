Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

СБУ задержала осведомительницу России, которая "сливала" россиянам локации украинских блокпостов вблизи Харькова. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, житель пригорода Харькова сознательно присоединилась к закрытому Telegram-каналу, контролируемому российскими спецслужбами.

Подозреваемая скрыто документировала расположение Сил обороны в населенном пункте, где она проживала. Путем на работу в другой поселок она искала места дислокации ВСУ и военной техники, в частности фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ.

В закрытом пророссийском чате подозреваемая публиковала всю собранную информацию, необходимую врагу для прицельных ударов. Жительница Харьковщины " работала за идею", не получая никаких денег от российских структур.

Во время обыска в ее квартире был изъят мобильный телефон с поличным. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданке доложено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

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