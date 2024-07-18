Вашему вниманию предлагается гороскоп по одной карте Таро для всех знаков зодиака на 18 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 18 июля.

В раскладе Таро на 18 июля указана карта Дьявола, которая сигнализирует о необходимости остерегаться искушений и вещей, которые могут сбить вас с толку в жизни.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 18 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Расслабься, Овен. Каждому нужно время от времени делать перерыв. Ты проделываешь такую ​​потрясающую работу, и это заметно.

Вам не нужно беспокоиться о сроках или ожидании. Все готово для вас. Все придет к вам, когда все встанет на свои места. Вам просто нужно быть готовым.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Туз Жезлов

Какой у тебя острый ум. Похоже, ты смог расслабиться и позволить дню пройти незаметно, и ничто не нарушит твоего покоя.

Это только начало замечательных отношений, построенных на доверии и основанных на совершенстве. Продолжайте стремиться к достижению своих целей и к достижению новых высот в будущем.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Из-за постоянной работы и отсутствия развлечений может возникнуть ощущение, что в жизни больше нет ничего веселого.

Вам может не нравиться быть таким сосредоточенным и целеустремленным, когда вы работаете, но это окупается для вас. Теперь вам нужно добавить немного развлечений в свою жизнь на этой неделе. Выходите и развлекайтесь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Ваше будущее выглядит ярким и многообещающим. Прямо сейчас есть так много причин любить свою жизнь, и если вы не видите этого в реальности, вы можете почувствовать это, если позволите себе надеяться.

От поездки в одном из самых роскошных автомобилей, которые вы видели в этот раз, до общения с людьми, которые действительно заботятся о вас и хотят инвестировать в ваше будущее, у вас есть все необходимое, чтобы это произошло.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ты слишком щедр. Тебе было угодно дать больше, чем от тебя просят.

Вы упустите то, что вам нужно, если вы всегда даете другим шанс сделать это первыми. Это время, когда расстановка приоритетов также означает, что вы считаете себя достаточно важным, чтобы идти вперед и оставлять позади кого-то другого, кто не пытается помочь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Вы немного более упрямы, чем вы думаете.

Конечно, вы не хотите, чтобы жизнь менялась, но вы также понимаете, что ваша ситуация требует от вас определенных вещей, и чтобы это произошло, вы должны быть открытыми и гибкими.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Выпустите большой старый вздох облегчения. Вы только что упустили проблему с большим отрывом. Проблема больше не существует, чтобы вы с ней справлялись.

Те, кто ближе всего к делу, смогли сделать так, чтобы ситуация сложилась наилучшим для всех образом. Вы были избавлены от драмы!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Вы чувствуете вещи, которые сейчас не можете определить.

Возможно, вы не понимаете, почему жизнь сейчас так сложна, но это возможность для вас усердно и разумно работать и все равно пытаться достичь своей цели.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Не торопите события. Избегайте давать громких, громких обещаний о том, что астрология может и чего не может, пока вы полностью учитесь принимать дух вселенной.

Скоро ты доберешься туда, Стрелец. Но когда ты узнаешь больше о себе, изучая других, которые проложили путь, ты увидишь, как все это работает.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Кубков

Какие эмоциональные американские горки были в этом проекте. В последнее время вам пришлось многое пережить, и это было тяжело для вас в эмоциональном плане.

Уделите время исследованию своих чувств. Вы можете узнать о том, что происходило, когда думаете о прошлом. Это важно для повторения этого в будущем.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Старый способ ведения дел больше не работает, поэтому важно пробовать что-то новое.

Вы учитесь расправлять крылья и достигать мест, где вы раньше не были. Не сдавайтесь, вы гораздо ближе, чем когда-либо, к осуществлению мечты.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Есть время говорить, а есть время держать все при себе. Обмен менее желателен, чем полная прозрачность.

Это тот самый случай, когда слова могут помешать прогрессу. Держите секреты при себе, Рыбы, пока не будете уверены, что можете доверять человеку, которому, как вы думаете, вы хотели бы их рассказать.

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