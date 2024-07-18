Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дациком" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в ТЦК.

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дациком" объяснил, почему мужчинам не следует ожидать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призвал сделать сознательный выбор. Об этом Владислав Дацик сказал в интервью Новости.LIVE.

Военный "Дацик" посоветовал военнообязанным гражданам заинтересоваться военной службой, ведь, по его мнению, этот вопрос рано или поздно коснется каждого.

"Если у вас есть время, подготовьтесь, выберите и вступите, чтобы избежать ситуации, когда вас могут оформить в бригаду, где недостаточно людей из-за случаев СЗЧ или больших потерь, то есть там речь не идет о качественной службе", - добавил военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий.

Он также ответил, нужна ли мобилизация 18-летних. По его словам, он бы этого не хотел, ведь они еще ничего в жизни не видели. Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий считает, что минимальный возраст призыва должен быть 25 лет.

"Те, кто хотят, молодые, они и так придут. У нас еще хватает людей за 25-30 лет. Зачем детей трогать? Я считаю, если мы спустимся в ту возрастную категорию, это значит уже все", — подчеркнул военный.

Последние новости Украины:

Напомним, командир судна ВМС может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщала Politeka, в Украине произошел конфликт между волонтером и представителями ТЦК.

Также Politeka писала, что арестован действующий нардеп.