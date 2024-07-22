В Полтавской области главврача медицинского учреждения обвиняют в безосновательном начислении доплат работникам на сумму около 4,8 млн грн.

Сотрудники медицинского учреждения получили из государственного бюджета почти 4,8 млн грн без надлежащих оснований. Полтавская областная прокуратура сообщает, что бывший главный врач обвиняется в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины), передает Судебно-юридическая газета .

Лубенская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт против экс-главного врача одного из местных медицинских учреждений. Его обвиняют в том, что он в период с января по март 2021 года, будучи в должности, не проверил основания для начисления доплат врачам, специалистам и медицинским сестрам и подписал соответствующие приказы.

В результате работники медицинского учреждения безосновательно получили из государственного бюджета почти 4,8 млн грн. Прокуратура предъявила обвиняемому иск в целях возмещения этой суммы.

Кроме того, бывшего главного врача обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и в использовании служебного положения для получения неправомерной выгоды для других лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Лубенская окружная прокуратура поддерживает публичное обвинение в судебном разбирательстве этого уголовного производства в Лубенском горрайонном суде.

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