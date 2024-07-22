Сотрудники медицинского учреждения получили из государственного бюджета почти 4,8 млн грн без надлежащих оснований. Полтавская областная прокуратура сообщает, что бывший главный врач обвиняется в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины), передает Судебно-юридическая газета .
Лубенская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт против экс-главного врача одного из местных медицинских учреждений. Его обвиняют в том, что он в период с января по март 2021 года, будучи в должности, не проверил основания для начисления доплат врачам, специалистам и медицинским сестрам и подписал соответствующие приказы.
В результате работники медицинского учреждения безосновательно получили из государственного бюджета почти 4,8 млн грн. Прокуратура предъявила обвиняемому иск в целях возмещения этой суммы.
Кроме того, бывшего главного врача обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и в использовании служебного положения для получения неправомерной выгоды для других лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Лубенская окружная прокуратура поддерживает публичное обвинение в судебном разбирательстве этого уголовного производства в Лубенском горрайонном суде.
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