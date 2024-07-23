Теперь под принудительное доставление в территориальные центры комплектования (ТЦК) попадают те, кто не обновил свои военные данные или находится в розыске.
В мае-июле 2024 года все мужчины призывного возраста в Украине были обязаны обновить свои военные данные. По данным Министерства обороны, эту процедуру выполнили более 4 миллионов граждан. Тем, кто не успел этого сделать, грозят серьезные штрафы и другие санкции. Депутат Олег Синютка сообщил, что около 6-7 миллионов мужчин не успели обновить информацию вовремя. Он предложил законопроект о продлении сроков, но этот документ пока не рассматривался даже в первом чтении.
С 16 июля 2024 года полиция получила право принудительно доставлять в военкоматы тех, кто не обновил свои данные. Процедура включает следующие шаги:
- Военкомат отправляет письмо-требование в известный адрес.
- Письмо считается полученным, даже если оно не вручено лично.
- Если военнообязанный не прибыл в ТЦК, руководитель военкомата обращается в полицию с просьбой о принудительном доставке.
- Полиция может выявлять нарушителей через разные реестры, включая проверки при остановке транспортных средств. Водителей могут принудительно доставлять в ТЦК.
По решению суда нарушителям могут временно ограничить определенные права, например право на управление автомобилем. Ограничения снимаются после обновления данных, а также по решению суда.
Источник: telegraf
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история