Теперь под принудительное доставление в территориальные центры комплектования (ТЦК) попадают те, кто не обновил свои военные данные или находится в розыске.

В мае-июле 2024 года все мужчины призывного возраста в Украине были обязаны обновить свои военные данные. По данным Министерства обороны, эту процедуру выполнили более 4 миллионов граждан. Тем, кто не успел этого сделать, грозят серьезные штрафы и другие санкции. Депутат Олег Синютка сообщил, что около 6-7 миллионов мужчин не успели обновить информацию вовремя. Он предложил законопроект о продлении сроков, но этот документ пока не рассматривался даже в первом чтении.

С 16 июля 2024 года полиция получила право принудительно доставлять в военкоматы тех, кто не обновил свои данные. Процедура включает следующие шаги:

Военкомат отправляет письмо-требование в известный адрес. Письмо считается полученным, даже если оно не вручено лично. Если военнообязанный не прибыл в ТЦК, руководитель военкомата обращается в полицию с просьбой о принудительном доставке. Полиция может выявлять нарушителей через разные реестры, включая проверки при остановке транспортных средств. Водителей могут принудительно доставлять в ТЦК.

По решению суда нарушителям могут временно ограничить определенные права, например право на управление автомобилем. Ограничения снимаются после обновления данных, а также по решению суда.

Источник: telegraf

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