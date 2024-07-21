Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт вкусного домашнего паштета с куриной печенью, который порадует своим нежным вкусом и изысканным соусом, при этом горечи из-за использования печени не будет.

Для приготовления паштета понадобятся:

500 г куриной печени

100 мл молока

140 г репчатого лука

140 г моркови

50 г корня сельдерея

50 мл оливкового масла

10 анчоусов

15 каперсов

50 мл белого вина

50 г сливочного масла

Для соуса:

150 г клюквы

50 мл белого вина

50 г сливочного масла

2 ч.л. меда

Процесс приготовления начинается с тщательной промывки печени, которую затем необходимо обсушить с помощью бумажного полотенца. Обжарьте печень на среднем огне в сковороде с добавлением небольшого количества оливкового масла до полной готовности, после чего оставьте ее остывать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Тем временем мелко нарежьте лук, морковь и корень сельдерея. Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом до тех пор, пока они не станут мягкими. Добавьте к овощам анчоусы и каперсы, продолжая обжаривать смесь еще 1-2 минуты. Влейте белое вино и готовьте до тех пор, пока жидкость полностью не впитается.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, когда овощная смесь и печень остынут, измельчите их в мясорубке или блендере до получения однородной массы. В эту массу добавьте молоко и сливочное масло, тщательно перемешав все ингредиенты. Переложите готовый паштет в форму и поместите его в холодильник на несколько часов для застывания.

Пока паштет охлаждается, приготовьте соус. В кастрюле смешайте клюкву, белое вино, сливочное масло и мед. Варите на медленном огне до загустения соуса, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Перед подачей паштета на стол нарежьте тосты и подавайте их вместе с паштетом, поливая клюквенным соусом.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.