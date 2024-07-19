На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила насыщенный и быстрый рецепт грибного борща с томатным пюре и поделилась полезными советами для более особого вкуса с перчинкой.

Ингредиенты:

Картошка – 350 г

Свекла – 220 г

Морковь – 150 г

Лук – 200 г

Капуста – 250 г

Томатное пюре – 150 г

Сушеные белые грибы – 40 г

Сладкий перец – 100 г

Масло гхи – 30 г

Соль, перец, лавровые листья – по вкусу

Вода – 2 литра

Приготовление:

Сушеные грибы тщательно промойте и замочите в холодной воде на 3-4 часа. После этого слейте воду и снова промойте грибы, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Воду, в которой замачивались грибы, использовать не рекомендуется.

Вскипятите 2 литра воды и добавьте в нее промытые грибы и нарезанный картофель. Варите до готовности картофеля и грибов.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее разогрейте масло гхи на сковороде и добавьте мелко нарезанные лук, морковь, свеклу и сладкий перец. Готовьте овощи под крышкой на среднем огне в течение 10 минут.

Добавьте томатное пюре к овощам на сковороде и готовьте еще 2-3 минуты, тщательно перемешивая.

Переложите овощную зажарку в кастрюлю с грибным бульоном и картофелем. Добавьте нарезанную капусту. Посолите, добавьте перец и лавровые листья по вкусу. Варите борщ еще 10-15 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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