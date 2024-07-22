Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг. Эти привилегии позволяют им вообще не платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают в ПФУ .
Кто из пенсионеров имеет право на 100% скидку
Полную скидку на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут получить пенсионеры, работавшие на определенных должностях в сельской местности и оставшиеся там жить после выхода на пенсию.
К таким профессиям относятся:
- Педагогические работники
- Медицинские и фармацевтические работники
- Специалисты по защите растений
- Работники музеев, библиотек
- Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры
Условия получения льготы
Для получения льготы необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент ухода на пенсию занимать эту должность.
Также важно учесть, что льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу – 4 240 гривен.
Льгота действует в течение 12 месяцев после обращения, но не больше, чем до конца текущего года. Использовать скидку может только сам пенсионер.
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