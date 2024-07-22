Некоторые украинские пенсионеры могут получить скидку на коммунальные услуги в размере 100%.

Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг. Эти привилегии позволяют им вообще не платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают в ПФУ .

Кто из пенсионеров имеет право на 100% скидку

Полную скидку на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут получить пенсионеры, работавшие на определенных должностях в сельской местности и оставшиеся там жить после выхода на пенсию.

К таким профессиям относятся:

Педагогические работники

Медицинские и фармацевтические работники

Специалисты по защите растений

Работники музеев, библиотек

Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры

Условия получения льготы

Для получения льготы необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент ухода на пенсию занимать эту должность.

Также важно учесть, что льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу – 4 240 гривен.

Льгота действует в течение 12 месяцев после обращения, но не больше, чем до конца текущего года. Использовать скидку может только сам пенсионер.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история