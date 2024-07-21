Лица, не имеющие достаточно лет страхового стажа, могут претендовать на социальную пенсию.

Если лицо достигло пенсионного возраста, но не имеет достаточного страхового стажа, оно не может получать полноценную пенсию. В таком случае ему назначается социальная пенсия.

Требования к стажу для социальной пенсии

Люди, не накопившие достаточно лет стажа, могут претендовать на социальную пенсию.

Стандарты страхового стажа в 2024 году:

31 год для пенсии в 60 лет.

21 год для пенсии в 63 года.

15 лет на пенсию в 65 лет.

Ежегодно к 2028 году минимальное требование к страховому стажу увеличивается на год.

Что такое социальная пенсия

Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3028 гривен). Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.

Как оформить социальную пенсию

Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов, включающим:

заявление о назначении пенсии;

паспорт и идентификационный код;

справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Источник: 24tv

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