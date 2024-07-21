Если лицо достигло пенсионного возраста, но не имеет достаточного страхового стажа, оно не может получать полноценную пенсию. В таком случае ему назначается социальная пенсия.
Требования к стажу для социальной пенсии
Люди, не накопившие достаточно лет стажа, могут претендовать на социальную пенсию.
Стандарты страхового стажа в 2024 году:
- 31 год для пенсии в 60 лет.
- 21 год для пенсии в 63 года.
- 15 лет на пенсию в 65 лет.
Ежегодно к 2028 году минимальное требование к страховому стажу увеличивается на год.
Что такое социальная пенсия
Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3028 гривен). Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.
Как оформить социальную пенсию
Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов, включающим:
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт и идентификационный код;
- справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
- копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.
Источник: 24tv
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история