Маринованные огурцы – это чудесная закуска, отказаться от которого практически невозможно, пишет Politeka.net.

Существует немало рецептов маринованных огурцов, однако метод, о котором рассказал шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво, пожалуй, один из самых необычных.

Ведь речь идет о маринованных огурцах в спрайте.

«Когда малосольные или бочковые немного приелись», - рассказывал Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Рецепт маринованных огурцов по-новому.

Итак, ингредиенты для приготовления маринованных огурцов необходимы такие: огурцы – 3-4 шт, чили – 10 гр, кунжут – 3 гр, рисовый уксус – 5 гр, соевый соус – 10 гр, кинза и спрайт – 300 мл.

Первый шаг – огурцы нарезаем тоненькими слайсами и помещаем в тару, где они будут мариноваться.

Теперь добавляем к огурцам резаный чили, кунжут, рисовый уксус, соевый соус.

Все ингредыенты перемешиваем все ровно выкладываем и заливаем спрайтом.

Оставляем огурцы мариноваться на час и все, закуска готова!

Рецепт маринованных огурцов по-новому.

Такой рецепт маринованных огурцов удивил многих подписчиков на страницу Эктора Хименеса-Браво. Его назвали самым необычным и таким, что стоит попробовать.

Тем, кто не хочет использовать спрайт в комментариях предложили заменить сладкую воду на газировку со щепоткой сахара и ложкой натурального яблочного уксуса.

Напомним, что обычно для маринования огурцы заливаются горячим рассолом, причем несколько раз, и с добавлением уксуса в основные приправы. Затем закатываются крышками.

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