Фермеры в Украине могут получить 80% компенсации за разминирование своих сельскохозяйственных земель. Подать заявление можно электронно, говорится на правительственном портале.

Компенсация доступна фермерам, владеющим землей или арендующим ее, при условии, что на этих территориях проводится разминирование. Прием заявок уже начат. Согласно информации на правительственном портале, на программу выделено 3 миллиарда гривен из государственного бюджета.

"Фермеры, чьи земли находятся на деоккупированных территориях, где после нетехнического обследования подтверждено наличие или вероятность взрывоопасных предметов, могут участвовать в программе", - говорится в сообщении. Однако земельный участок не должен иметь налоговых долгов, не быть банкротом, не принадлежать гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.

Подать заявление фермеры могут онлайн . К заявлению необходимо добавить следующие документы, заверенные электронной цифровой подписью:

копии договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов оказанных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежей, подтверждающих оплату предоставленных услуг по разминированию.

Также на компенсацию могут претендовать лица, чьи земли были разминированы с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года. Для этого нужно заполнить и подать заявку на получение компенсации по e-mail: compensation@uachd.org .

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